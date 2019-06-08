ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Албании отменил муниципальные выборы на фоне протестов

09.06.2019 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Албании Илир Мета после месяцев антиправительственных протестов отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мета заявил, что в связи с политической ситуацией запланированные выборы невозможно провести честно.

В Албании несколько месяцев продолжаются антиправительственные акции протеста. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эдди Рамы. Они обвиняют его в фальсификациях выборов и коррупции, а также призывают к проведению досрочных парламентских выборов.


Лидер оппозиционной Демократической партии Лулзим Баша на митинге в субботу в Тиране сказал тысячам поклонников, что решение президента отменить выборы стало "первым результатом нашей битвы против Эдди Рамы".

Рама, глава правящей социалистической партии, позже заявил, что местные выборы не будут отменены, "и социалисты, представляющие большинство, решительно настроены на проведение реформ в сфере правосудия, необходимых для европейского будущего страны".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Албании Илир Мета после месяцев антиправительственных протестов отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: В Казахстане заблокировали интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика