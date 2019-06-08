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Михаил Жемчужный: Ни одной аскорбинки не дают. Продолжаю сражаться за жизнь

09.06.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После двухмесячной паузы витебский правозащитник Леонид Светик получил долгожданное письмо от Михаила Жемчужного, признанного политзаключенным. Долгое время он не давал о себе знать, пишет «БелГазета».



«Скоро исполнится уже четыре года моей переписки с Михаилом Жемчужным, поясняет правозащитник. За это время я достаточно глубоко изучил личные качества Михаила. Считаю его мужественным, не равнодушным к чужим проблемам человеком, способным стоять до конца в деле защиты прав человека. Надеюсь, что он выдержит все испытания и выйдет на свободу достойным человеком».

Как и в предыдущих письмах, Михаил подробно сообщает об активной защите своих прав и законных интересов в судах, прокуратурах и органах системы Министерства внутренних дел.

Справка «БелГазеты». Михаил Жемчужный родился в 1955г. в Витебске. Работал в Витебском технологическом университете. Доцент, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок. В университете руководил лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода. Деятельностью ученых в какойто момент заинтересовался КГБ. Против руководителя лаборатории возбудили уголовное дело. Михаилу предложили сотрудничать с КГБ и дать показания против начальства. Он отклонил эти предложения. В 2007г. его приговорили к 5 годам лишения свободы по ст. 210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». После освобождения в 2012г. Жемчужный отказался от идеи реабилитировать свое имя, на работу в университет принципиально не вернулся и занялся правозащитной деятельностью. В конце лета 2014г. было возбуждено новое уголовное дело против Жемчужного. Органы следствия обвинили его в совершении нескольких преступлений: умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну (ч. 1 ст. 375 УК), незаконном приобретении (изготовлении) с целью сбыта средств для получения информации (ч. 1 и 2 ст. 376 УК), даче взятки работнику милиции якобы за получение служебной информации (ч. 1 и 2 ст. 431 УК). В июле 2015г. Жемчужный был осужден Витебским областным судом на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку речь шла о записи разговоров работников милиции, якобы носивших служебный характер. Позднее по протесту прокурора Верховный суд добавил Жемчужному еще 6 месяцев лишения свободы. Сейчас Жемчужный находится в ИК9 (Горки, Могилевская область). Белорусские правозащитные организации признали Жемчужного политическим заключенным.


Михаил Жемчужный пишет о том, что имеет сложности с ведением почтовой переписки. «Уничтожили мои поздравления с Пасхой ряду правозащитников, включая витеблянку Татьяну Северинец, с горечью сообщает он. Не удивляйтесь, что на использованном листе пишу вам письмо у меня бумага кончилась».

«Я удивился этому безобразию, говорит Леонид Светик. Как можно допустить, что Михаилу приходится писать письма на листах бумаги, которые были уже в употреблении? Это возмутительно! Находясь в ПКТ, Жемчужный не может одолжить писчую бумагу у сокамерников. Видя сложившуюся ситуацию, руководство колонии могло пойти навстречу политзеку и дать ему возможность одолжить или приобрести бумагу. Однако оно этого не сделало. Вполне допускаю, что таким способом ответственные лица ИК9 издеваются над политзаключенном и над теми, с кем Жемчужный переписывается. Если это так, то это позор белорусской системе исполнения наказания».

Вот выдержки из письма Михаила Жемчужного:

«Получил ответ на надзорную жалобу из Верховного суда приговор оставлен без изменений. Но указано, что по вновь открывшимся обстоятельствам следует обжаловать в прокуратуру в рамках главы 43 УПК. Впервые за 10 лет слышу о подобной процессуальной возможности. Наверное, УПК изменился. Учту для будущей работы. Планирую воспользоваться советом ВС».

«Обжаловал профилактический учет «экстремиста» в УДИН Могилева, а потом начальнику колонии. Это дает право обжалования этого учета в суде, так как этот учет был назначен, когда я не имел ни одного взыскания и имел статус «стал на путь исправления» и «улучшенные условия». Титул «экстремист» не позволяет мне обращаться в Комитет по правам человека ООН с индивидуальными жалобами из-за того, что они не рассматривают жалобы террористов, которые входят в понятие «экстремист».

«Исчезло уже 9е заявление за два года на оплату витаминов. Ни одной аскорбинки не дают. Однако узнал из ответа Минздрава, что медчасть подчиняется МВД согласно постановления МВД и Минздрава от 27.08.2003 № 202/39. Многое прояснилось, правда? Продолжаю сражаться за жизнь!»

«Каждую неделю, в понедельник, лично начальник колонии в камеру заходит и интересуется вопросами моего пребывания в колонии. Такого нигде никогда не было!»

«Обжаловал повторно Могилевскому прокурору нападение на меня 24 января 2018г. в медчасти колонии. К жалобе приложил имеющиеся доказательства. Это даст мне возможность отменить все взыскания и освободиться по достижению пенсионного возраста или по амнистии ко дню освобождения Беларуси».

Жемчужный также сообщает, что ему непонятна ситуация с его практически полной изоляцией от других заключенных. Изоляция состоит в том, что его водят по закрытой для посторонних «запретной зоне», прогулки у него проходят в одиночку, когда ведут по коридору всех заключенных, разгоняют и закрывают в камерах.

Находясь в строгой изоляции от внешнего мира, все свое свободное время Жемчужный тратит на обжалование прежних дисциплинарных взысканий в суде Горецкого района Могилевской области. Он надеется, что сможет большую часть взысканий «отыграть и привлечь к ответственности причастных к их назначению должностных лиц». Кроме того, он «…месяц назад направил в Верховный суд надзорную жалобу на приговор. Ответа пока нет. Значит, разбираются!..»

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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После двухмесячной паузы витебский правозащитник Леонид Светик получил долгожданное письмо от Михаила Жемчужного, признанного политзаключенным. Долгое время он...
 
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