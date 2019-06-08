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Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для белорусов

09.06.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз внес изменения в визовый кодекс.

Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для белорусов
В Евросоюзе меняют правила выдачи виз для граждан третьих стран, например России или Беларуси. Совет ЕС на своем заседании в Люксембурге 6 июня окончательно утвердил изменения в визовый кодекс ЕС. Планируется, что изменения вступят в силу в июле. Применять новые правила начнут через полгода после этого. Речь идет о визах на поездки до 90 дней, сообщает dw.com.

Виза станет дороже


Сейчас стандартная Шенгенская виза стоит 60 евро. Сбор повысят до 80 евро. Плата для детей в возрасте от шести до 12 лет также возрастет - с 35 до 40 евро.

Стандартная цена распространяется, в частности, на граждан Беларуси и Казахстана. А вот для граждан России, как и некоторых других стран, например Армении и Азербайджана, нынешний сбор составляет 35 евро. Поскольку именно такая сумма прописана в Договоре между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года, то она, вероятно, не изменится. Пока в пресс-службе Совета ЕС не подтвердили на запрос DW, так ли это. Кроме того, некоторые категории, например ученые либо школьники и студенты, едущие в учебную поездку, освобождены от уплаты сбора.

По утверждению Совета ЕС, такая стоимость позволит, с одной стороны, государствам-членам "лучше покрывать затраты на обработку виз", а с другой, - не должна "стать препятствием" для желающих получить визу. При этом новый визовый кодекс предусматривает пересмотр сбора каждые три года.

Сроки подачи на визу


По нынешним положениям, податься на Шенгенскую визу можно не ранее, чем за три месяца до начала поездки, и не позднее, чем за 15 дней. Новые правила предусматривают больше гибкости - нести документы в посольство или консульство можно будет уже за полгода до выезда, но не позже, чем за 15 дней.

Также в ЕС упростят выдачу многократных виз с действием от одного года до пяти лет. Получить их могут те, кто регулярно ездит в страны Евросоюза, например, бизнесмены, моряки, артисты. В новом кодексе подчеркивается, что многократные визы не следует ограничивать только для определенных категорий путешествующих. Впрочем, для получения такой визы у человека должна быть "положительная визовая история".

В новом визовом кодексе предусмотрена возможность заполнить заявку онлайн и поставить электронную подпись. Когда это возможно, государство, отвечающее за выдачу виз, должно разрешить и электронную подачу заявки.

Визовая политика в зависимости от готовности сотрудничать


Вероятно, наиболее серьезным нововведением станет привязка условий выдачи виз к тому, насколько каждая страна сотрудничает с ЕС в вопросе реадмиссии мигрантов. Согласно новым правилам, Еврокомиссия будет регулярно проводить оценку действий третьих стран в этом вопросе.

Если какая-либо страна не сотрудничает с ЕС, то Еврокомиссия будет предлагать Совету ЕС санкции, касающиеся рассмотрения визовых заявок или даже размера консульского сбора. Если же страна, наоборот, сотрудничает, то Еврокомиссия может предложить снижение платы за визу, сокращение сроков рассмотрения заявок либо же увеличение периода действия многократных виз.

Идея нововведения состоит в том, чтобы стимулировать страны сотрудничать с ЕС в вопросе реадмиссии нелегальных мигрантов. На граждан России это, скорее всего, не будет иметь большого влияния, ведь договор о реадмиссии действует еще с 2007 года. Похожие договоры действуют с Азербайджаном и Арменией. А вот с Беларусью такой документ не подписан. В 2014 году стороны только начали переговоры о таком договоре.

 
 
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Евросоюз внес изменения в визовый кодекс.
 
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