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Ты не ты, когда на носу Евроигры: посмотрите, как двое парней босиком мыли здание олимпийского комитета

09.06.2019 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусы стали свидетелями «смертельного номера»: стеклянный Национальный олимпийский комитет двое парней босиком мыли швабрами.

Фото и видео очевидцы прислали автору Telegram-канала «Nexta».



На снимках видно, как парни чистят скользкое стекло босиком. В то время как важный вопрос промышленного альпинизма – обеспечение безопасности. У работников обязательно должна быть веревка, каска и соответствующая обувь. Автор Telegram-канала Степан Светлов предположил, что экспресс-чистка связана с наступающими Евроиграми, но это пока остается загадкой.

 
 
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Беларусы стали свидетелями «смертельного номера»: стеклянный Национальный олимпийский комитет двое парней босиком мыли швабрами.
 
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