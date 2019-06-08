С погоней и стрельбой задерживали пьяного россиянина у границы РФ под Мстиславлем









Инцидент случился сегодня около четырех утра в нескольких километрах от российской границы — на 59-м километре трассы «Чаусы — Мстиславль — граница РФ», возле деревни Сапрыковичи. Сотрудники ДПС пытались задержать водителя Audi Q7 на российских номерах — имелась достоверная информация, что он пьян.





Инспекторы преследовали нарушителя со включенными красными и синими проблесковыми маячками, моножество раз требовали остановиться, однако водитель не обращал на это внимания и продолжал ехать. Тогда сотрудники ГАИ были вынуждены применить табельное оружие. После выстрелов автомобиль остановился.









Водитель был задержан. Им оказался 27-летний житель Смоленской области РФ. На него составлены протоколы за пьяное вождение и за неподчинение требованиям об остановке. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку.