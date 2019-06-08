Инвестпрограмма Минска — 2019. На какие объекты направляют деньги из городского бюджета





— Основные принципы Инвестиционной программы — концентрация бюджетных средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, а также имеющих высокую степень готовности. Всего в документ включены 492 объекта, из них по 283 будет осуществляться проектирование. Получателями средств определены 33 организации-заказчика. Кстати, за первое полугодие необходимо освоить 416 млн рублей, или 49 % от годового объема финансирования, — отмечает председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Согласно Инвестпрограмме, наиболее финансируемыми сферами являются транспорт и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры (по 21 %), жилищно-коммунальные услуги и благоустройство населенных пунктов (16 %), образование (11 %) и здравоохранение (10 %).

— Ирина Александровна, основная доля транспортных расходов связана со строительством третьей линии метро?

— Вы правы, на объекты метрополитена будет направлено 163 млн рублей. Еще 12 млн запланированы для строительства и проектирования транспортных путей, постов для зарядки электробусов. На объекты инженерной и транспортной инфраструктуры выделены 179 млн рублей. Бóльшая часть этой суммы пойдет на развитие районов жилой застройки для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Еще одним приоритетным направлением финансирования — 135 млн рублей — станет статья «Жилищно-коммунальные услуги. Благоустройство населенных пунктов». Предусматриваются реконструкция и ремонт улиц, дорог, существующих инженерных сетей, благоустройство территорий, оборудование остановочных пунктов.











В число наиболее дорогих объектов улично-дорожной сети вошли строительство 1-го городского транспортного кольца, реконструкция улиц Программистов, Уманской, Макаенка, М. Богдановича и других.

В ближайшие годы в Минске появятся семь пожарных депо, в частности, в Каменной Горке, Красном Бору, Лошице, Новинках.

Не забыли и о местах отдыха минчан и гостей столицы. В нынешнем году продолжат работы в парках М. Павлова и Уго Чавеса, построят многофункциональный парк в Ляховке со стороны улицы Красноармейской. Также реконструируют парки «Тиволи», «Курасовщина», Дружбы народов.

— Ежегодно немалые средства выделяются на образование и здравоохранение. Можете назвать конкретные цифры и адреса?

— На проектирование и строительство 45 объектов образования планируются инвестиции в размере 95 млн рублей. Новые учреждения дошкольного и среднего образования появятся в районах жилой застройки Каменная Горка, Дружба, Лебяжий, Северный, в поселке Восточный, в микрорайоне Лошица-9, в районах проспектов Дзержинского и Любимова, улиц Одинцова и Лобанка, в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева, в жилых комплексах «Минск-Мир» и «Маяк Минска».



Определены и 28 объектов здравоохранения, для них предусмотрены 88 млн рублей. Планируется направить деньги на завершение реконструкции амбулатории в жилом комплексе «Лазурит», подстанции скорой помощи на улице Сырокомли. Также средства из городского бюджета понадобятся для проектирования и строительства новых объектов здравоохранения — детских поликлиник в Сухарево и Лошице, многопрофильных поликлиник в поселке Восточный и в квартале улиц К. Либкнехта — Хмелевского — Р. Люксембург — Лермонтова, центра хирургии и трансплантологии на улице Семашко. Кроме того, запланирована реконструкция 20-й городской поликлиники, приемных отделений 6-й и 10-й поликлиник, существующих корпусов 4, 5 и 9-й городских клинических больниц, детской инфекционной больницы на улице Якубовского, городского онкологического диспансера.











