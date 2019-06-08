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В Беларуси снимали российский вариант сериала «Чернобыль». Он выйдет в этом году

09.06.2019 16:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российский канал НТВ снимает свою версию сериала «Чернобыль», пишет агентство «Минск-Новости». Съемки проходили в Беларуси, и выпустят проект уже в этом году.

Режиссером 12-серийного фильма стал Алексей Мурадов (известен благодаря «Жукову» и «Истребителям), а сценаристом – Валентин Спиридонов (работал над «Индиго» и «Я – Вольф Мессинг»). Снимали сериал в Минске в 2018-м: на экране зрители увидят окрестности Минска, Мозыря, Хотимска, Слуцка, Молодечно и других городов. Авторы подчеркивают, что искали локации, где сохранились нетронутые временем объекты из 80-х.

Со слов продюсеров российского «Чернобыля», ради проекта несколько лет изучали архивные документы и проводили исторические исследования. История сериала расскажет о разных периодах: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и что было спустя пару месяцев. Говорят, общая картинка выйдет подробной.

Даты премьеры «Чернобыля» пока неизвестно, но по планам фильм презентуют в 2019 году. Официального трейлера тоже пока нигде не найти, но в сети есть промо-ролик, опубликованный три года назад:

 
Теги: Минск
 
 
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Российский канал НТВ снимает свою версию сериала «Чернобыль», пишет агентство «Минск-Новости». Съемки проходили в Беларуси, и выпустят проект уже в этом году. ...
 
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