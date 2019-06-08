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23-летний белорус занял второе место на велогонке первой категории в Швейцарии

09.06.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский велогонщик Александр Рябушенко финишировал вторым на «Гран-при Лугано» — однодневке первой категории в Швейцарии.


Фото: UAE Team Emirates

23-летний белорус удержался в группе фаворитов, а на финише помог не только выиграть партнеру по команде UAE Team Emirates итальянцу Диего Улисси, но и сам стал вторым. Третье место занял словенец Матей Мохорич.

Александр Рябушенко в 2016 году выиграл молодежный чемпионат Европы. С 2017 года он выступает за команду Мирового тура UAE Team Emirates. Этот проект возник на базе известного в прошлом итальянского коллектива Lampre.

На Европейских играх в Минске Рябушенко, вероятно, будет лидером сборной Беларуси в групповой гонке.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский велогонщик Александр Рябушенко финишировал вторым на «Гран-при Лугано» - однодневке первой категории в Швейцарии.
 
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