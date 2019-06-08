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Новый резидент СЭЗ «Минск» займется производством лотков для яиц

09.06.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Новый резидент СЭЗ «Минск» займется производством лотков для яиц

eda-land.ru

Компания «БелРуПакинг Групп» стал 116-м в целом и 7-м в этом году резидентом СЭЗ «Минск».

Как сообщается, на территории Фаниполя  новый резидент будет создавать производство по выпуску изделий из полимеров.

Его потребителями выступают отечественные птицефабрики, использующие яичные лотки из вспененного полистирола, а также российские клиенты.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «БелРуПакинг Групп» стал 116-м в целом и 7-м в этом году резидентом СЭЗ «Минск».
 
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