Новый резидент СЭЗ «Минск» займется производством лотков для яиц

Источник материала: Ежедневник



eda-land.ru

Компания «БелРуПакинг Групп» стал 116-м в целом и 7-м в этом году резидентом СЭЗ «Минск».

Как сообщается, на территории Фаниполя новый резидент будет создавать производство по выпуску изделий из полимеров.

Его потребителями выступают отечественные птицефабрики, использующие яичные лотки из вспененного полистирола, а также российские клиенты.