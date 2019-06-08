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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом
Источник материала: Tut.by
В воскресенье сборная Португалии примет Голландию на стадионе «Драгау» в Порту в финале Лиги наций. После тренировки футболисты отправились в отель на автобусе, и Роналду заметил из окна мальчика с плакатом «Cristiano Ronaldo dame un abrazo» («Криштиану Роналду, обними меня»), сообщает
Криш попросил водителя остановиться, пригласил Эдуардо (так зовут парня) в салон автобуса и сделал с ним фотографию. Болельщику 11 лет, он борется с лейкемией.
Момент, который юный Эдуардо никогда не забудет.
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Роналду заметил из окна мальчика с плакатом «Cristiano Ronaldo dame un abrazo» («Криштиану Роналду, обними меня»).
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