Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом

Источник материала: Tut.by

В воскресенье сборная Португалии примет Голландию на стадионе «Драгау» в Порту в финале Лиги наций. После тренировки футболисты отправились в отель на автобусе, и Роналду заметил из окна мальчика с плакатом «Cristiano Ronaldo dame un abrazo» («Криштиану Роналду, обними меня»), сообщает Sports.ru .

Криш попросил водителя остановиться, пригласил Эдуардо (так зовут парня) в салон автобуса и сделал с ним фотографию. Болельщику 11 лет, он борется с лейкемией.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.

Момент, который юный Эдуардо никогда не забудет.



Фото: twitter.com/SC_ESPN