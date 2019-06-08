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В мобильной версии Skype появилась долгожданная функция
09.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мобильная версия мессенджера Skype теперь имеет совместный доступ к экрану.
Компания Microsoft обновила мобильное приложение Skype, добавив совместимость использования экрана во время видеозвонка, что может быть полезным для самых активных пользователей, которые во время общения с друзьями хотят им отправить, например, текстовое сообщение или какой-нибудь файл. Пользователи уже давно просили эту функцию на различных тематических форумах. Разработчики решили пойти им навстречу.
Это не единственное новшество в обновлении. В мобильном Skype переработали дизайн и управление. Например, теперь можно убирать все элементы управления с экрана, а чтобы вернуть кнопки, достаточно просто один раз коснуться экрана.
Обновления уже доступны для iOS и Android.
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Мобильная версия мессенджера Skype теперь имеет совместный доступ к экрану. Компания Microsoft обновила мобильное приложение Skype, добавив совместимость использования...
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