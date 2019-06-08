В мобильной версии Skype появилась долгожданная функция

Источник материала: Вороновская газета





Мобильная версия мессенджера Skype теперь имеет совместный доступ к экрану.

Компания Microsoft обновила мобильное приложение Skype, добавив совместимость использования экрана во время видеозвонка, что может быть полезным для самых активных пользователей, которые во время общения с друзьями хотят им отправить, например, текстовое сообщение или какой-нибудь файл. Пользователи уже давно просили эту функцию на различных тематических форумах. Разработчики решили пойти им навстречу.

Это не единственное новшество в обновлении. В мобильном Skype переработали дизайн и управление. Например, теперь можно убирать все элементы управления с экрана, а чтобы вернуть кнопки, достаточно просто один раз коснуться экрана.

Обновления уже доступны для iOS и Android.

СБ