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Главные цифры летнего оздоровления: где купить путевку, сколько стоит отдохнуть в детском лагере и какой из них выбрать?

09.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Главные цифры летнего оздоровления: где купить путевку, сколько стоит отдохнуть в детском лагере и какой из них выбрать?

Летние каникулы уже в самом разгаре, и тысячи детей устремились к играм, солнцу и хорошему настроению. Кстати, на Гродненщине в этом летнем сезоне почти 63 000 детей на отдых и оздоровление поедут именно в лагеря. Из года в год тенденция на активный, безопасный и полезный отдых только растет. Только за последние три года охват детей оздоровлением в области вырос практически на 22 000. Тренд этот не просто документальный, цифры в реальном выражении это по сути предпочтения и выбор юных жителей области и их родителей — предлагаемые варианты — от круглосуточных до дневных лагерей и насыщенные программы аниматоров, культурные мероприятия в детских лагерях оказались по вкусу юных жителям области.

В этом году расширили и саму базу оздоровительных комплексов на летний период. Так, в сельских школах открываются почти 80 лагерей. 

Главные цифры летнего оздоровления: где купить путевку, сколько стоит отдохнуть в детском лагере и какой из них выбрать?

Выбор для летнего досуга в 2019-м тоже максимально широкий — организаторы позаботились, чтобы мест хватило всем, кто обратится за путевками. Выбрать есть из чего. Уже с 1 июня открылись в регионе сотни лагерей; всего же в будут работать 953 детских лагеря всех типов. Кстати, из них 23 стационарных принимать детей будут в четыре смены.

Этот сезон в оздоровительных лагерях формировали и планировали не только исключительно специалисты отделов и управления образования региона, но и сами родители: мнения и пожелания родителей школьников скрупулезно обрабатывались и учитывались на всех этапах нынешней летней кампании. Но и помимо традиционного формата, детей и подростков примут оборонно-патриотические, туристические лагеря. Впервые в этом сезоне организовали лагеря для учащихся педагогических и аграрных классов

А вот вопрос важный, который волнует родителей если не в первую, то во вторую очередь наверняка. Цена путевки. Средняя ее стоимость в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18-дневную смену составляет около 400 рублей. Как рассказал Анатолий Гончар начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения эта сумма состоит из  государственной дотации, в текущем году она будет составлять 196 рублей и родительской части оплаты. Между тем, государственная дотация в спортивные круглосуточные лагеря выше и составляет 217 рублей.

Главные цифры летнего оздоровления: где купить путевку, сколько стоит отдохнуть в детском лагере и какой из них выбрать?

Всего же на такую дотационную поддержку в Гродненской области в этом году выделено почти 7 миллионов рублей. К слову, государственные дотации предусмотрены не только на путевки в круглосуточные  стационарные лагеря. Помощь в оплате получат и те дети, которые будут оздоравливаться в пришкольных, палаточных,  передвижных  и прочих лагерях. 

За получением путевок можно обратиться в комиссии по оздоровлению по месту работы. Тем же, у кого таких комиссий нет —  это индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, помощь в оздоровительной кампании окажут в комиссиях по месту жительства и в отделах и управлениях образования.

Еще о суммах и цифрах и возможностях, предоставляемых государством к летнему отдыху. Каждый ребенок может использовать государственную дотацию дважды: для отдыха в стационарном круглосуточном лагере и дневном пришкольном. Дважды в год с господдержкой могут отдохнуть в стационарном круглосуточном лагере дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и неполных семей, дети неработающих пенсионеров, спортсмены-учащиеся, проходящие спортивную подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, при направлении их в спортивно-оздоровительные лагеря.

Главные цифры летнего оздоровления: где купить путевку, сколько стоит отдохнуть в детском лагере и какой из них выбрать?

Все лагеря Гродненской области, кстати, можно подробно рассмотреть здесь http://edu-grodno.by/lagerya-grodnenshhiny-zhdut-vashih-detej/ Также здесь указаны все контактные данные и другая актуальная информация, которая может понадобиться родителям. Вообще же, специалисты главного управления образования облисполкома позаботились, чтобы у жителей региона была вся информация, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Например, список круглосуточных оздоровительных детских лагерей выложен в сеть и доступен с любого устройства https://drive.google.com/file/d/1VwL7imS20WdXO7PtE7NRHMVs8TsSBZi7/view

По всем вопросам летнего оздоровления можно обратиться к ведущему специалисту областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по телефону 8-0152-720437.

Главные цифры летнего оздоровления: где купить путевку, сколько стоит отдохнуть в детском лагере и какой из них выбрать?

К СВЕДЕНИЮ

Документы, которые понадобятся для получения путевки в детский оздоровительный лагерь.

Для выделения путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием родители (лица, их заменяющие) подают письменное заявление в организации, выдающие путёвки, с приложением:

копии свидетельства о рождении ребенка;

справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием, выдаваемой организацией по месту работы, службы другого родителя (начиная со второй смены).

В исключительных случаях вместо заявления родителей (лиц, их заменяющих) может быть представлено ходатайство о выделении путевки комиссии по делам несовершеннолетних при исполнительных и распорядительных органах, учреждения образования, специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы — училища олимпийского резерва.

Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родители (лица, их заменяющие) подают письменное заявление соответственно в учреждение образования по месту учебы ребенка, специализированное учебно-спортивное учреждение, среднюю школу — училище олимпийского резерва.

Для зачисления детей в лагеря труда и отдыха родители (лица, их заменяющие) подают заявление с приложением документов, предусмотренных для лагерей с круглосуточным либо дневным пребыванием, а также дополнительно представляют:

для детей в возрасте от 14 до 16 лет — заявление одного из родителей (лиц, их заменяющих) о согласии на выполнение ребенком работ на условиях трудового или гражданско-правового договора и медицинскую справку о состоянии его здоровья, содержащую информацию о годности к работе или выполнению определенных видов работ, осуществляемых в период нахождения в лагере труда и отдыха;

 для детей в возрасте от 16 до 18 лет — заявление ребенка о согласии на выполнение работ на условиях трудового или гражданско-правового договора и медицинскую справку о состоянии его здоровья, содержащую информацию о годности к работе или выполнению определенных видов работ, осуществляемых в период нахождения в лагере труда и отдыха.

https://grodnonews.by/

 

 
 
 
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Летние каникулы уже в самом разгаре, и тысячи детей устремились к играм, солнцу и хорошему настроению. Кстати, на Гродненщине в этом летнем сезоне почти 63 000 детей на...
 
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