Порядка 4 тысяч школьников обучат кибербезопасности и онлайн-этикету

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Более 4 тыс. белорусских и зарубежных школьников будут обучать безопасному поведению в интернете в национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на летних каникулах.

Об этом сообщила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская после подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов.

— Интерактивная выставка «Вселенная интернета», открытая в прошлом году в Национальной библиотеке, состоит из нескольких зон, которые рассказывают в игровом формате, как правильно вести себя в Сети, об истории интернета, как защищать свои гаджеты от вредоносных программ, о надежных паролях и многом другом, — сказала Виктория Здярская. — Летом выставка будет работать в «Зубренке», где ее посетят более 4 тыс. детей. А в начале учебного года с ней познакомятся юные жители Гродно.

Интерактивная экспозиция «Вселенная интернета» является продолжением проекта «Дети в интернете», в рамках которого по всей стране проходят уроки интернет-грамотности для младших школьников.

Всего за время проекта «Дети в интернете» безопасному поведению в Сети обучено более 9 тыс. школьников. Уроки сетевого этикета продолжатся и в нынешнем году. Начало сотрудничеству Минобразования и МТС было положено в 2016 году. За это время совместно организованы и получили развитие такие социально значимые проекты по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, как «Дети в интернете», «Ответственное поведение учителей в Сети», «IT-лагерь», республиканский конкурс инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».

Источник: belta.by