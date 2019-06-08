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В Казахстане завершилось голосование на выборах президента, ведется обработка бюллетеней

09.06.2019 18:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Казахстане в 21:00 воскресенья (нст) завершили свою работу все избирательные участки, на которых проходило голосование на внеочередных президентских выборах.

В большинстве регионов Казахстана голосование завершилось в 20:00 (нст).

Между тем в западных регионах страны - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Кызылординской области с учетом временной разницы голосование продлилось еще один час и завершилось в 21:00 (нст).

Центризбирком Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 947 тыс. 995 человек. Центризбирком изготовил на выборы 12 млн 67 тыс. 475 избирательных бюллетеней.

 
 
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В Казахстане в 21:00 воскресенья (нст) завершили свою работу все избирательные участки, на которых проходило голосование на внеочередных президентских выборах. В...
 
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