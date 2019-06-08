ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского минфина

09.06.2019 17:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение ограничений на деятельность китайской компании Huawei, если на торговых переговорах с Пекином будет наблюдаться прогресс.

"Думаю, то, что сказал президент, означает, что если мы продвинемся на торговых переговорах, то, возможно, он захочет что-нибудь сделать для Huawei, при условии, что получит от Китая определенные гарантии", - сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC в воскресенье.

В то же время, по словам министра, "обсуждения, касающиеся Huawei, в действительности имеют отношение к национальной безопасности, этот вопрос, который не относится к торговле".

Вашингтон обвиняет Huawei в ведении разведывательной деятельности в интересах китайского правительства.

На фоне провала торговых переговоров в прошлом месяце Трамп включил Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США.

В ответ Китай составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай, или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение ограничений на деятельность китайской компании Huawei, если на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятилетний пассажир мопеда погиб в ДТП в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мини рюкзаки для девушек в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика