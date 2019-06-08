Пятилетний пассажир мопеда погиб в ДТП в Брестской области

Источник материала: Интерфакс

Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Ивановском районе Брестской области, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"Авария со смертельным исходом произошла 8 июня 2019 года в д. Одрижин. По предварительной информации: 26-летний минчанин, управляя мопедом Хорс 056, двигаясь по ул. Ленина, не выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги вправо не справился с управлением мопеда, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ 551605, под управлением 29-летнего местного жителя", - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате столкновения водитель мопеда и его 5-летний пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в Ивановскую центральную районную больницу, где в 19:00 часов малолетний пассажир скончался.

Водитель и пассажир двухколесного транспортного средства на момент ДТП были без мотошлемов.

По факту ДТП проводится проверка.