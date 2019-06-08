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Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

09.06.2019 17:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил в воскресенье новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки, способную поражать различные цели с помощью ракет Sayyad-3, сообщило иранское информагентство Tasnim.

Эта система может обнаруживать до шести различных целей одновременно, включая военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Система рассчитана на уничтожение объектов противника на высоте до 27 км и в радиусе 75 км, отметил министр.

По его словам, новая система также может обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 километров и поражать их в радиусе 45 километров.

Благодаря высокой степени мобильности Khordad-15 может быть развернута и готова к действию в течение пяти минут.

 
 
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Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил в воскресенье новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки, способную поражать...
 
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