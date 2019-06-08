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Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это
Источник материала: СТВ
Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать.
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История дружбы началась в 2018 году. Лемони будучи утенком присоединился к семейной ферме Наташи. Птица вскоре начала постоянно ходить за собакой. Так животные подружились.
Сейчас собака и утка играют вместе, спят, обнимаются и плавают. К ним иногда присоединяются голуби Наташи – Пилигрим и Гризелла.
Задачей девушки, в душе которой сочетается любовь к животным и к фотографии, – показать, что утки очень чувствительные животные и не стоит употреблять их в пищу.
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Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать. По информации Daily Mail, 18-летний фотограф из Франции по имени Наташа...
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