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Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

09.06.2019 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать.  

По информации Daily Mail, 18-летний фотограф из Франции по имени Наташа запечатлела крепкую связь между своей немецкой овчаркой Вендеттой и домашней уткой Лемони.  

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

История дружбы началась в 2018 году. Лемони будучи утенком присоединился к семейной ферме Наташи. Птица вскоре начала постоянно ходить за собакой. Так животные подружились.  

Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта (здесь подробнее).   

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

Сейчас собака и утка играют вместе, спят, обнимаются и плавают. К ним иногда присоединяются голуби Наташи – Пилигрим и Гризелла.  

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

Задачей девушки, в душе которой сочетается любовь к животным и к фотографии, – показать, что утки очень чувствительные животные и не стоит употреблять их в пищу.  

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после (читать далее).   

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Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать.   По информации Daily Mail, 18-летний фотограф из Франции по имени Наташа...
 
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