Однажды утка увязалась за овчаркой, и с тех пор они лучшие друзья. Вы только посмотрите на это

Источник материала: СТВ

Иногда в природе завязываются необычные дружеские отношения. Таких вы точно не можете ожидать.

По информации Daily Mail, 18-летний фотограф из Франции по имени Наташа запечатлела крепкую связь между своей немецкой овчаркой Вендеттой и домашней уткой Лемони.









История дружбы началась в 2018 году. Лемони будучи утенком присоединился к семейной ферме Наташи. Птица вскоре начала постоянно ходить за собакой. Так животные подружились.

Хозяин не вернётся домой: овчарка ждёт пилота, который погиб при крушении самолёта ( здесь подробнее ).





Сейчас собака и утка играют вместе, спят, обнимаются и плавают. К ним иногда присоединяются голуби Наташи – Пилигрим и Гризелла.









Задачей девушки, в душе которой сочетается любовь к животным и к фотографии, – показать, что утки очень чувствительные животные и не стоит употреблять их в пищу.