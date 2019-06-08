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Лунный календарь на 10 июня: переставляем мебель и идём стричься
Источник материала: СТВ
10 июня – после 12:03 наступает 8-ой лунный день. Могут произойти непредвиденные повороты событий, неожиданно всплыть старые проблемы.
Не перерабатывайте, поменьше общайтесь с руководством.
Хорошо пройдут любого рода поездки и всё, что связано с жильём: от планирования переезда до перестановки мебели.
В еде будьте как можно более умеренными. Хорошо в этот день готовить какие-то лекарственные препараты: например, отвары трав, семян.
Благоприятны стрижки. Поменьше контактируйте с водой.
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10 июня – после 12:03 наступает 8-ой лунный день. Могут произойти непредвиденные повороты событий, неожиданно всплыть старые проблемы. Не перерабатывайте, поменьше...
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