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Лунный календарь на 10 июня: переставляем мебель и идём стричься

09.06.2019 18:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

10 июня – после 12:03 наступает 8-ой лунный день. Могут произойти непредвиденные повороты событий, неожиданно всплыть старые проблемы.

Не перерабатывайте, поменьше общайтесь с руководством.

Хорошо пройдут любого рода поездки и всё, что связано с жильём: от планирования переезда до перестановки мебели.

Лунный календарь на 10 июня: переставляем мебель и идём стричься

В еде будьте как можно более умеренными. Хорошо в этот день готовить какие-то лекарственные препараты: например, отвары трав, семян.

Благоприятны стрижки. Поменьше контактируйте с водой.

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10 июня – после 12:03 наступает 8-ой лунный день. Могут произойти непредвиденные повороты событий, неожиданно всплыть старые проблемы. Не перерабатывайте, поменьше...
 
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