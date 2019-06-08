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Тусовщица раздавила новорожденного сына в ночном клубе Великобритании

09.06.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Захотев повеселиться, молодая мать взяла с собой на гулянку родившегося четыре недели назад малыша

8 июня. В Великобритании суд огласил приговор нерадивой матери. 26-летняя Марина Тилби по неосторожности убила четырехнедельного сына.

В феврале 2017 года девушка впервые стала мамой. Спустя месяц она захотела выпить и потусоваться и отправилась в один из ночных клубов Уэльса. Новорожденного мальчика Марина взяла с собой.

В итоге родительница так накачалась алкоголем, что отключилась. Женщина упала, подмяв под себя маленького сына. Когда другие тусовщики достали малыша из-под пьяной матери, он был без сознания. Врачи попытались спасти крошке жизнь, однако он умер в реанимации. Марина Тилби так крепко спала, что даже не услышала, когда приехала скорая помощь и госпитализировала ее сына.

На суде гулящая мать признала себя виновной в преступной халатности и безответственном отношении к ребенку. Выносивший приговор судья напомнил Марине, что естественной заботой, ответственностью и инстинктом любой матери является любовь к четырехнедельному малышу.


- Вы проигнорировали свои обязанности, убили ребенка ради возможности напить той ночью, - добавил судья.

Девушку посадили на два года.


 
 
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Захотев повеселиться, молодая мать взяла с собой на гулянку родившегося четыре недели назад малыша
 
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