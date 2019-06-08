Тусовщица раздавила новорожденного сына в ночном клубе Великобритании

8 июня. В Великобритании суд огласил приговор нерадивой матери. 26-летняя Марина Тилби по неосторожности убила четырехнедельного сына.





В феврале 2017 года девушка впервые стала мамой. Спустя месяц она захотела выпить и потусоваться и отправилась в один из ночных клубов Уэльса. Новорожденного мальчика Марина взяла с собой.





В итоге родительница так накачалась алкоголем, что отключилась. Женщина упала, подмяв под себя маленького сына. Когда другие тусовщики достали малыша из-под пьяной матери, он был без сознания. Врачи попытались спасти крошке жизнь, однако он умер в реанимации. Марина Тилби так крепко спала, что даже не услышала, когда приехала скорая помощь и госпитализировала ее сына.





На суде гулящая мать признала себя виновной в преступной халатности и безответственном отношении к ребенку. Выносивший приговор судья напомнил Марине, что естественной заботой, ответственностью и инстинктом любой матери является любовь к четырехнедельному малышу.









- Вы проигнорировали свои обязанности, убили ребенка ради возможности напить той ночью, - добавил судья.





Девушку посадили на два года.



