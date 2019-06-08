Украино-белорусский клип вошел в тройку победителей на престижном фестивале в Берлине

Об этом сообщает пресс-служба креативного агентства TABASCO со ссылкой на Berlin Music Video Awards.





Видео было создано в рамках социальной кампании, посвященной родителям, которые поддерживают своих детей, несмотря на неприятие общества.





«Этим клипом мы хотели поддержать всех людей, которые испытали и продолжают испытывать притеснения за свою инаковость. Мы хотим, чтобы родители не стеснялись и не отвергали своих детей, а наоборот - учились принимать и поддерживать их», - прокомментировала солистка группы Shuma Руся Шукюрова.





Видео было создано украинско-белорусской командой.





"Мы очень рады, что социальный проект украинского агентства получает такое высокое признание. Тема ЛГБТ и анти-буллинг, которую мы затронули вместе с Shuma, будет звучать, несмотря на цензуру и скрепы", - поделился креативный директор TABASCO Александр Смирнов.





Съемки клипа осуществила продакшн-студия Светланы Лягиной The Martini Shot. "Я рада, что с помощью музыки и кино нам удалось донести очень важный месседж всему миру!» - прокомментировала режиссер студии Анна Бурячкова.









Согласно исследованиям UNICEF, около 150 000 000 детей во всем мире в возрасте от 13 до 15 лет становятся жертвами физического насилия в школе. Ежегодно тысячи LGBTQI-людей становятся жертвами буллинга в Беларуси. Один из них, Михаил Пищевський, был убит в 2015 году. В память о Михаиле в Минске основали общественную кампанию против гомофобии. Работа также получила номинацию на международном фестивале в Неаполе.







