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В Казахстане завершилось голосование на выборах президента. Более сотни задержанных
Источник материала: Партизан
Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось. По данным Центризбиркома, на 18:00 местного времени явка составила 72,9%. В городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент сотни человек вышли на акции протеста: они призвали к бойкоту выборов президента Казахстана, так как считают их несправедливыми, а результат — предопределенным.
Об этом сообщает
Демонстранты в городе Алматы скандировали «Бойкот!» и «Полиция с народом». Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали участников мирной акции протеста и запихивали их в автозаки. Задержаны более 100 участников акции, сообщает
Разгон протестов в городе Алматы. Источник — REUTERS / Mariya Gordeyeva
Силовики задержали не только протестующих, но также журналистов (в том числе корреспондента AFP Криса Риклтона) и правозащитников.
Задержания в городе Алматы. Источник — EUTERS / Mariya Gordeyeva
В Нур-Султане на протесты вышло несколько сотен граждан, требуя проведения честных выборов. Люди скандировали «Алга, Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!»). Демонстрантов блокировали силовики, начались задержания.
Около 20 человек задержаны и в Шымкенте. Здесь люди ничего не скандировали, однако полицейские все равно затолкали их в машины.
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что в целом за организацию и участие в несанкционированных митингах в стране задержаны около сотни человек.
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В Казахстане 9 июня прошли досрочные выборы главы государства. Бесспорным фаворитом является исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, который заменил на посту главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. По мнению ряда политологов, победа Токаева не вызывает сомнений, а главная интрига в том, кто займет второе место.
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Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось. По данным Центризбиркома, на 18:00 местного времени явка составила 72,9%. В городах Алматы, Нур-Султан и...
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