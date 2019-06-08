В Казахстане завершилось голосование на выборах президента. Более сотни задержанных

azattyq.org . Об этом сообщает





"Белсат" . Демонстранты в городе Алматы скандировали «Бойкот!» и «Полиция с народом». Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали участников мирной акции протеста и запихивали их в автозаки. Задержаны более 100 участников акции, сообщает













Разгон протестов в городе Алматы. Источник — REUTERS / Mariya Gordeyeva













Силовики задержали не только протестующих, но также журналистов (в том числе корреспондента AFP Криса Риклтона) и правозащитников.





Задержания в городе Алматы. Источник — EUTERS / Mariya Gordeyeva

В Нур-Султане на протесты вышло несколько сотен граждан, требуя проведения честных выборов. Люди скандировали «Алга, Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!»). Демонстрантов блокировали силовики, начались задержания.



