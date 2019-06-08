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Уровень поддержки блока ХДС/ХСС в Германии упал до исторического минимума

09.06.2019 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последнюю неделю уровень поддержки в Германии сестринских партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) упал до самого низкого показателя в истории.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сейчас их поддерживают лишь 24% избирателей, что на два процентных пункта ниже, чем неделю назад, говорится в опубликованных в субботу, 8 июня, результатах опроса социологического центра Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и ntv.

Между тем рейтинг партии "Союз 90/Зеленые", которая сейчас имеет самый высокий уровень поддержки среди респондентов, остался на уровне 27%.

Поддержка Социал-демократической партии Германии, согласно обнародованным данным, составляет 12%, что является самым низким уровнем за последние годы.

Столько же имеет правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая за неделю улучшила свой рейтинг на один процентный пункт.

За ними следуют Левая партия и Свободная демократическая партия, которых поддерживают по 8% избирателей. Другие партии вместе имеют поддержку 9% респондентов.


Напомним, немецкие Зеленые стали главными триумфаторами на выборах в Европарламент, которые в Германии состоялись 26 мая. Неделю назад Зеленые впервые заняли первое место по популярности среди избирателей.

По опросам, большинство немцев выступают за досрочные всеобщие выборы и прекращение существования "большой коалиции" между консерваторами канцлера Ангелы Меркель и социал-демократами. Опрос проходил после того, как христианские демократы Меркель (ХДС/ХСС) и социал-демократы получили провальные результаты на европейских выборах - 28,9% и 15,8% соответственно.

 
 
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За последнюю неделю уровень поддержки в Германии сестринских партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) упал до самого...
 
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