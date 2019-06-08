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Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

09.06.2019 19:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере выиграл одиночный разряд «Ролан Гаррос». При этом он стал победителем во всех 12 финалах, в которые пробивался на турнире «Большого шлема» в Париже.


Рафаэль Надаль. Фото: Reuters

9 июня в финальном поединке 32-летний Рафаэль Надаль, занимающий 2-е место в мировом рейтинге, в четырех сетах победил 4-ю ракетку планеты 25-летнего австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Матч продолжался 3 часа 1 минуту.

Рафаэль Надаль выиграл в Париже 12 из 12-ти финалов. Еще дважды он не добирался на «Ролан Гаррос» до финала, завершая борьбу в четвертьфинале и полуфинале.

Год назад Рафаэль Надаль также встречался в финале с Домиником Тимом и взял верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль в 26-й раз в карьере стал финалистом турнира «Большого шлема» (18 побед).

 
 
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Рафаэль Надаль выиграл в Париже 12 из 12-ти финалов.
 
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