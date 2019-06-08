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Количество задержанных в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы достигло почти 500 человек - МВД
Источник материала: Интерфакс
Число задержанных в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционирвоанных митингах составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Март Кожаев.
"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку (...). В городах Нур-Султан и Алматы с мест (митингов - ИФ-К) были доставлены в участки около 500 человек", - сказал Кожаев на брифинге в ЦИК в воскресенье.
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Количество задержанных в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы достигло почти 500 человек - МВД
Число задержанных в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционирвоанных митингах составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел...
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