Количество задержанных в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы достигло почти 500 человек - МВД

Источник материала: Интерфакс

Число задержанных в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционирвоанных митингах составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Март Кожаев.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку (...). В городах Нур-Султан и Алматы с мест (митингов - ИФ-К) были доставлены в участки около 500 человек", - сказал Кожаев на брифинге в ЦИК в воскресенье.