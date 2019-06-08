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Германия считает единственным путем решения ближневосточной проблемы создание двух государств - глава МИД ФРГ
Источник материала: Интерфакс
Единственным путем урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем является создание двух независимых государств, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Мы по-прежнему считаем, что достижение путем переговоров соглашения о создании двух государств является единственным решением", - сказал он в Аммане на совместной с главой иорданского МИД Айманом ас-Сафади пресс-конференции.
Иорданский коллега полностью поддержал заявление Мааса.
США намерены в июне на мирной конференции в Бахрейне представить свой план ближневосточного урегулирования, основанный на экономических и финансовых аспектах.
Палестинцы уже отвергли этот план и отказались от участия в конференции.
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Германия считает единственным путем решения ближневосточной проблемы создание двух государств - глава МИД ФРГ
Единственным путем урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем является создание двух независимых государств, заявил министр иностранных дел Германии...
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