Германия считает единственным путем решения ближневосточной проблемы создание двух государств - глава МИД ФРГ

Источник материала: Интерфакс

Единственным путем урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем является создание двух независимых государств, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы по-прежнему считаем, что достижение путем переговоров соглашения о создании двух государств является единственным решением", - сказал он в Аммане на совместной с главой иорданского МИД Айманом ас-Сафади пресс-конференции.

Иорданский коллега полностью поддержал заявление Мааса.

США намерены в июне на мирной конференции в Бахрейне представить свой план ближневосточного урегулирования, основанный на экономических и финансовых аспектах.

Палестинцы уже отвергли этот план и отказались от участия в конференции.