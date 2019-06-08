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Игорь Брыло: «Отношения с Россельхознадзором дисциплинировали очень серьёзно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией – выставка «Белагро-2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550 компаний из трех десятков стран, свыше 300 единиц техники. В общем, все то, чем гордимся и на что ставим в будущем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для нас выставка послужила поводом для обстоятельного разговора о развитии АПК с Игорем Брыло, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия.
«Нам уже 95 стран мало, мы хотим скорее сотню перешагнуть»
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Цель этой выставки – именно заключить побольше контрактов, чтобы наша продукция могла реализовываться в разные страны мира. Нам уже 95 стран мало, мы хотим скорее сотню перешагнуть.
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
Органическое земледелие – дельта для фермеров, для частников
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
Я затрудняюсь ответить, способно ли сработать органическое земледелие, вообще органическое производство на крупных молочно-товарных комплексах, на крупных ведениях хозяйств. Наверное, нет. Сугубо мое мнение: здесь как раз дельта для фермеров появляется, для частников.
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
Ни одна страна мира не прошла так быстро сертификацию в Китае, как прошли наши предприятия
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
Смотрится логистическое плечо, логистика, транспорт, доставка продукции. Есть некоторые нюансы. Тем не менее, за прошлый год мы экспортировали на 82 миллиона долларов и практически более чем в четыре раза увеличили уровень экспорта к уровню 2017 года. Начало этого года у нас тоже идет нормально, положительно. Первые четыре месяца – порядка 22 миллионов долларов поставлено, около 125 % роста экспорта.
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
Европейская миссия была удивлена, посещая наши предприятия
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
В целом положительная оценка. Я хочу сказать, не кривя душой: они были удивлены, посещая наши предприятия. Помимо предприятий они еще смотрели сырьевые зоны, то есть они были у нас и на молочно-товарных фермах. Предварительно оценку они дали нам хорошую. Но сейчас мы ждем пакет документов, уже официальный ответ от европейской миссии.
Сказать пока сложно, что у нас с Европой хороший товарооборот идет. Тем не менее, уже по ряду видов продукции мы поставляем. Это касается и молочной продукции, и льна, и рапсового масла, и других позиций. То есть рынок надо завоевывать. И понятно, что хотим получить и европейский сертификат для большего количества предприятий.
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
«Рынок России был, есть и будет премиальным»
Юлия Огнева:
Игорь Брыло:
Сейчас идет, в принципе, неплохой диалог. Я понимаю, что у нас часть предприятий закрытых, часть открывается, часть закрывается. Но, тем не менее, диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог. В ближайшее время планируется визит нашего министра к министру сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно, будем продолжать дальше диалог по поводу открытия наших предприятий.
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Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией – выставка «Белагро-2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550...
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