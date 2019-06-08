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В Ивановском районе мопед врезался во встречный грузовик: погиб 5-летний ребенок

09.06.2019 19:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малолетний пассажир мопеда погиб при столкновении с грузовиком в Ивановском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельная авария произошла 8 июня в деревне Одрижин. По предварительной информации, 26-летний минчанин двигался на мопеде Hors по улице Ленина, не выбрал безопасную скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с МАЗом, которым управлял 29-летний местный житель.


В результате ДТП водитель мопеда и его 5-летний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где позже ребенок умер.

В ГАИ отметили, что водитель и пассажир мопеда ехали без мотошлемов.

 
 
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Смертельная авария произошла 8 июня в деревне Одрижин.
 
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