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В Ивановском районе мопед врезался во встречный грузовик: погиб 5-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Малолетний пассажир мопеда погиб при столкновении с грузовиком в Ивановском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 8 июня в деревне Одрижин. По предварительной информации, 26-летний минчанин двигался на мопеде Hors по улице Ленина, не выбрал безопасную скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с МАЗом, которым управлял 29-летний местный житель.
В результате ДТП водитель мопеда и его 5-летний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где позже ребенок умер.
В ГАИ отметили, что водитель и пассажир мопеда ехали без мотошлемов.
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Смертельная авария произошла 8 июня в деревне Одрижин.
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