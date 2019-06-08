Футболисты сборной Англии в серии пенальти вырвали бронзу в Лиге наций УЕФА

Источник материала: Tut.by

Футболисты сборной Англии звоевали бронзовые медали в первом в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА.

9 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше сборная Англии в серии послематчевых пенальти одолела команду Швейцарии.



Голкипер сборной Англии Джоржан Пикфорд с партнерами празднует бронзу Лиги наций УЕФА. Фото: Reuters

Швейцария — Англия — 0:0 (пенальти — 5:6)

Послематчевые пенальти: Магуайр — 0:1, Цубер — 1:1, Баркли — 1:2, Г. Джака — 2:2, Санчо — 2:3, Аканджи — 3:3, Стерлинг — 3:4, Мбабу — 4:4, Пикфорд — 4:5, Шёр — 5:5, Дайер — 5:6, Дрмич — 5:6 (вратарь Пикфорд парировал).

Предупреждения: Г. Джака (116) — Роуз (23), Лингард (27).

Ни в основное, ни в дополнительное время счет открыт не был, хотя после удара Каллума Уилсона на 85-й минуте мяч и побывал в воротах сборной Швейцарии. Но после видеопросмотра судьи гол не засчитали, определив нарушение правил со стороны англичанина.

В итоге бронзовые награды были разыграны в серии пенальти. Соперники реализовали по 5 первых попыток, а когда дело пошло до первого промаха, то удачливее оказались англичане. Эрик Дайер свой подход исполнил успешно, а вот Йосип Дрмич не сумел обыграть голкипера Джордана Пикфорда.

К слову, вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд оказался одним из героев матча, ведь он не только парировал один из 11-метровых ударов, но и сам забил один из послематчевых пенальти.

Вечером в финале Лиги наций главный трофей оспорят сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится в Порту на стадионе «Драгау» и начнется в 21.45.

Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).