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Футболисты сборной Англии в серии пенальти вырвали бронзу в Лиге наций УЕФА
Источник материала: Tut.by
Футболисты сборной Англии звоевали бронзовые медали в первом в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА.
9 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше сборная Англии в серии послематчевых пенальти одолела команду Швейцарии.
Швейцария — Англия — 0:0 (пенальти — 5:6)
Послематчевые пенальти: Магуайр — 0:1, Цубер — 1:1, Баркли — 1:2, Г. Джака — 2:2, Санчо — 2:3, Аканджи — 3:3, Стерлинг — 3:4, Мбабу — 4:4, Пикфорд — 4:5, Шёр — 5:5, Дайер — 5:6, Дрмич — 5:6 (вратарь Пикфорд парировал).
Предупреждения: Г. Джака (116) — Роуз (23), Лингард (27).
Ни в основное, ни в дополнительное время счет открыт не был, хотя после удара Каллума Уилсона на 85-й минуте мяч и побывал в воротах сборной Швейцарии. Но после видеопросмотра судьи гол не засчитали, определив нарушение правил со стороны англичанина.
В итоге бронзовые награды были разыграны в серии пенальти. Соперники реализовали по 5 первых попыток, а когда дело пошло до первого промаха, то удачливее оказались англичане. Эрик Дайер свой подход исполнил успешно, а вот Йосип Дрмич не сумел обыграть голкипера Джордана Пикфорда.
К слову, вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд оказался одним из героев матча, ведь он не только парировал один из 11-метровых ударов, но и сам забил один из послематчевых пенальти.
Вечером в финале Лиги наций главный трофей оспорят сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится в Порту на стадионе «Драгау» и начнется в 21.45.
Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).
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Футболисты сборной Англии звоевали бронзовые медали в первом в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА.
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