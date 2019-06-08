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Под Пинском бесправник на мотоцикле влетел в попутную «Ниву». Он погиб
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла днем 8 июня в Пинском районе.
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В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.
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Смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла днем 8 июня на трассе М10.
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