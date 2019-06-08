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Под Пинском бесправник на мотоцикле влетел в попутную «Ниву». Он погиб

09.06.2019 20:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла днем 8 июня в Пинском районе.


По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний мотоциклист на Yamaha ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 425-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения и совершил попутное столкновение с «Нивой», водитель которой поворачивал налево.


В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.

 
Теги: Гомель
 
 
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Смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла днем 8 июня на трассе М10.
 
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