Под Пинском бесправник на мотоцикле влетел в попутную «Ниву». Он погиб

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла днем 8 июня в Пинском районе.





По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний мотоциклист на Yamaha ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 425-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения и совершил попутное столкновение с «Нивой», водитель которой поворачивал налево.





В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.