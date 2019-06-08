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Подготовка к жаркому сезону. Знакомы ли белорусским пляжам европейские стандарты – репортаж СТВ

09.06.2019 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что не требует доказательств, так это желание в жаркую погоду оказаться ближе к воде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отсутствие выхода к морю едем на озера и речки. Благо, их в нашей стране более чем достаточно.

Подготовка к жаркому сезону. Знакомы ли белорусским пляжам европейские стандарты – репортаж СТВ

А вот достаточно ли хорошо оборудованных для отдыха пляжей? И что нужно, чтобы не хотелось на отдых уезжать в другую страну?

Подробнее – в видеоматериале

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Подготовка к жаркому сезону. Знакомы ли белорусским пляжам европейские стандарты – репортаж СТВ

Подготовка к жаркому сезону. Знакомы ли белорусским пляжам европейские стандарты – репортаж СТВ

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Новости Беларуси. Что не требует доказательств, так это желание в жаркую погоду оказаться ближе к воде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отсутствие выхода к...
 
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