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Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще неделя, и в нашу страну начнут массово приезжать гости II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача максимум для сотрудников пограничного и таможенного контроля – оставить только приятные впечатления от пересечения границы. Но при этом не пропустить того, кого нельзя пропустить.
Галина Буро, корреспондент:
И это тот случай, когда на границе встречают по «одёжке». Ведь к главному спортивному событию у пограничников появилась специальная новая форма.
Евгений Семенюк, начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:
Презентабельный внешний вид, информационные стенды, обозначенные логотипом Игр, папараць-кветкай, и отдельный канал движения по пункту пропуска. Спортсменов и фанатов пограничники пропустят без очереди и без визы, но с соблюдением всех требований национальной безопасности.
Станислав Гребенюк, начальник смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост»
И, кстати, хитрецов, которые попытаются замаскироваться под болельщиков, здесь учуют за версту. Нос немецкой овчарки Грейда – надёжный детектор наркотиков или взрывчатки.
Без задержек и с максимальным комфортом – такие впечатления у гостей должен оставить пограничный контроль. Возьмут и качеством, и количеством, ведь на время мультифорума наряды на границе усилят. Вручат въезжающим буклеты с полезной информацией, с каждым найдут общий язык.
И хоть до начала II Европейских игр осталось меньше двух недель, первые гости уже пересекли границу. А значит, готовность номер один.
Евгений Семенюк:
В ожидании масштабного притока туристов и в пункте пропуска «Берестовица». Для участников и гостей II Европейских игр здесь практически таможенный all inclusive.
Нужный коридор подскажет Лесик на электронном табло, но самое вкусное – упрощённый пропуск. Билет на Игры, паспорт и документы на машину – это всё, что спросят у въезжающего. Даже пассажирскую декларацию заполнят сами таможенники.
Игорь Степанчук, начальник таможенного поста «Берестовица»:
А в вопросе безопасности – на помощь тяжёлая артиллерия. Таможенники вовсю тестируют новинку, которая пришла из Китая – мобильный инспекционно-досмотровый комплекс последней модели. В Беларуси такого ещё не было. Сделает рентген любой машины безболезненно и быстро, скорость – 25 авто в час.
Сергей Рыжов, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:
После сканирования транспортного средства на экран монитора оператора-аналитика выводятся изображения, которые позволяют увидеть довложения в транспортном средстве, в его пустотелых нишах.
И это ещё не все технические новинки. В преддверии Игр арсенал белорусской таможни пополнился полусотней помощников.
Например, этот детектор способен обнаружить мельчайшие частицы наркотических и взрывчатых веществ, даже если руки вымыть с мылом. Объясняем в прямом смысле на пальцах:
Эти меры, конечно, применят только в исключительных случаях. В основном режиме задача максимум – поддержать высокий статус престижного спортивного мультифорума. Обновляются пункты пропуска, улучшается инфраструктура, вскоре заработают информационные телефонные линии.
Привлекут на границу и волонтёров из числа студентов профильных специальностей. Ведь по самым скромным подсчётам в Беларусь на II Европейские игры приедут около 30 тысяч болельщиков. И их надо встретить достойно.
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Новости Беларуси. Еще неделя, и в нашу страну начнут массово приезжать гости II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача максимум для...
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