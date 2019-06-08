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Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

09.06.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще неделя, и в нашу страну начнут массово приезжать гости II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача максимум для сотрудников пограничного и таможенного контроля – оставить только приятные впечатления от пересечения границы. Но при этом не пропустить того, кого нельзя пропустить.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Галина Буро, корреспондент:
Западные ворота Беларуси. Пункт пропуска «Брест» (его ещё называют «Варшавский мост»). Он – один из пунктов пропуска, через который поедут участники и болельщики II Европейских игр. Посмотрим, как это будет.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

И это тот случай, когда на границе встречают по «одёжке». Ведь к главному спортивному событию у пограничников появилась специальная новая форма.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Евгений Семенюк, начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:
Это белая рубашка из хлопчатобумажной ткани, нашивки с национальной символикой Республики Беларусь, служебный жетон «Пограничный контроль» с переводом на иностранные языки, номерной. Галстук, брюки и фуражка.

 Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Презентабельный внешний вид, информационные стенды, обозначенные логотипом Игр, папараць-кветкай, и отдельный канал движения по пункту пропуска. Спортсменов и фанатов пограничники пропустят без очереди и без визы, но с соблюдением всех требований национальной безопасности.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Станислав Гребенюк, начальник смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост»
Мы проверяем соответствие документа установленному образцу, а также наличие либо отсутствие в нём подделки.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

И, кстати, хитрецов, которые попытаются замаскироваться под болельщиков, здесь учуют за версту. Нос немецкой овчарки Грейда – надёжный детектор наркотиков или взрывчатки.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Без задержек и с максимальным комфортом – такие впечатления у гостей должен оставить пограничный контроль. Возьмут и качеством, и количеством, ведь на время мультифорума наряды на границе усилят. Вручат въезжающим буклеты с полезной информацией, с каждым найдут общий язык.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

И хоть до начала II Европейских игр осталось меньше двух недель, первые гости уже пересекли границу. А значит, готовность номер один.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Евгений Семенюк:
Учтён был опыт работы на чемпионате мира по футболу, учтён был опыт проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Весь этот аккумулированный опыт был перенесён на подготовку ко II Европейским играм в 2019 году.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

В ожидании масштабного притока туристов и в пункте пропуска «Берестовица». Для участников и гостей II Европейских игр здесь практически таможенный all inclusive.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Нужный коридор подскажет Лесик на электронном табло, но самое вкусное – упрощённый пропуск. Билет на Игры, паспорт и документы на машину – это всё, что спросят у въезжающего. Даже пассажирскую декларацию заполнят сами таможенники.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Игорь Степанчук, начальник таможенного поста «Берестовица»:
Задача таможенных органов Республики Беларусь – обеспечить максимально комфортное пересечение границы, и в то же время обеспечить безопасность.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

А в вопросе безопасности – на помощь тяжёлая артиллерия. Таможенники вовсю тестируют новинку, которая пришла из Китая – мобильный инспекционно-досмотровый комплекс последней модели. В Беларуси такого ещё не было. Сделает рентген любой машины безболезненно и быстро, скорость – 25 авто в час.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Сергей Рыжов, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:
Транспортное средство размещается на площадке сканирования, инспекционно-досмотровый комплекс проезжает вдоль транспортного средства и посредством рентгеновского излучения позволяет определить нахождение предметов в грузовом помещении либо в легковом автомобиле.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

После сканирования транспортного средства на экран монитора оператора-аналитика выводятся изображения, которые позволяют увидеть довложения в транспортном средстве, в его пустотелых нишах.

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И это ещё не все технические новинки. В преддверии Игр арсенал белорусской таможни пополнился полусотней помощников.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Например, этот детектор способен обнаружить мельчайшие частицы наркотических и взрывчатых веществ, даже если руки вымыть с мылом. Объясняем в прямом смысле на пальцах:

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Эти меры, конечно, применят только в исключительных случаях. В основном режиме задача максимум – поддержать высокий статус престижного спортивного мультифорума. Обновляются пункты пропуска, улучшается инфраструктура, вскоре заработают информационные телефонные линии.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Привлекут на границу и волонтёров из числа студентов профильных специальностей. Ведь по самым скромным подсчётам в Беларусь на II Европейские игры приедут около 30 тысяч болельщиков. И их надо встретить достойно.

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Люди в материале: Сергей Рыжов, Игорь Степанчук, Евгений Семенюк, Станислав Гребенюк
 
Теги: Брест
 
 
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