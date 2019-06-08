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«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

09.06.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Активно готовимся не только ко II Европейским играм, но и к параду ко Дню Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Масштаб и зрелищность. Нам обещают: будет на что посмотреть. Напоминаем: парад пройдет не утром, как обычно, а вечером.

На плацу военной комендатуры свое мастерство в эти дни оттачивают десантники и девушки-военнослужащие. 3 июля в параде примут участие сразу три женских расчета – а это 340 барышень. Годом ранее девушки впервые участвовали в параде, внимание на себя обратили. Трем даже удалось почувствовать себя Золушками. В этом году обещают туфель не терять. Корреспондент Евгений Поболовец – об особенностях тренировки.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Девушки, ручка отводится до конца. Обращайте внимание на замечания, мы не можем одно и то же замечание несколько раз допускать.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Если в армии и есть известные послабления для девушек, то явно не в момент подготовки к параду. Здесь они в первую очередь военнослужащие, и лишь потом – дамы. Когда ставится четкая задача, ее надо выполнять. Эмоции потом.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Дарья Стасюк, курсантка авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Я думала, что будет очень тяжело, но с каждым днем все проще, проще и проще. Мы все знакомимся, помогаем друг другу, и это очень спасает. Девочки, которые участвовали в прошлом году, сказали, что, как бы они ни ссорились, как бы тяжело им ни было, после парада они все обнимались и все были очень счастливые.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Дарья – первая в семье военнослужащая. Мужчин-военных в роду не было. Служить пошла по совету отца: тот хотел видеть дочь дисциплинированной и ответственной. Этим качествам в первую очередь учат в армии. А советы отца, как и приказы командира, не обсуждаются – старшие коллеги не дадут соврать.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Галина Власова, старший инженер комплекса средств автоматизации подвижного командно-технического узла 49-й радиотехнической бригады:
Сложности есть, но в процессе ничего особо не выделишь такого сложного, всего понемножку. Но с каждым днем стараемся все сложности, которые есть, искоренять. У нас есть отцы-командиры, которые нас курируют и помогают в этом.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Тренировки в ежедневном режиме, какая бы погода ни была. Девушки, как и парни, должны быть готовы выступить в любых погодных условиях.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Евгений Милевский, заместитель командира парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:
Самое сложное – натренировать выносливость личного состава, потому что парадное прохождение длится очень долго. Очень большое расстояние приходится именно четким красивым строевым шагом проходить.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Подтянуться 20 раз, отжаться 50 и обязательный марш-бросок на 10 километров. Без выполнения этих нормативов о службе в воздушном десанте нечего и мечтать. Если у девушек выносливость заложена самой природой, то мужчины ее развивают за счет тренировок.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Евгений Поболовец, корреспондент:
Пройти 500 метров на параде – это не такая простая задача, как кажется. Держать равнение – это не просто повернуть голову вправо. Здесь надо правильно держать автомат. Мой правый локоть должен правильно лежать на левом локте моего коллеги. При этом надо слушать барабан и правильно чеканить шаг.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Право участвовать в параде еще нужно было заслужить. Здесь нет случайных людей, а потому никто не ропщет. Каждый день парни и девушки чеканят и чеканят шаг, добиваются слаженности и синхронности, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед памятью предков. Ведь почти у каждого участника парада есть что рассказать о героическом подвиге своих родных и близких.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Владислав Михайлов, гвардии рядовой парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:
Мой дедушка прошел всю Великую Отечественную войну, воевал на белорусских фронтах. Оказался в окружении под Ленинградом длительное время, чуть не погиб. Повезло, что товарищи нашли его в куче тел. Был в разведке, хотя начинал артиллеристом, и прошел практически до Германии. Но получил ранение, пришлось вернуться обратно на родину.

Я думаю, он был бы горд, узнав, что я участвую в параде. И для меня это также огромная честь. Я считаю, что для солдата срочной службы такой шанс выпадает только раз в жизни.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

О том, что девушки не подведут, мы могли убедиться в 2018 году. Сразу три военнослужащие в юбках потеряли туфли. Но виду не подали и строевую коробку не разрушили. И если бы не ушлые журналисты, об этой ситуации бы так никто и не узнал. Такую выдержку бы да нашим мужчинам, подумали многие, и незаметно поставили напоминалку в телефоне: 21:00, 3 июля, Минск, парад в ознаменование 75-летияю освобождения Беларуси. Там будет на что и, главное, на кого смотреть.

«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Люди в материале: Дарья Стасюк, Галина Власова, Евгений Милевский, Евгений Поболовец, Владислав Михайлов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Активно готовимся не только ко II Европейским играм, но и к параду ко Дню Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 75 лет освобождения...
 
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