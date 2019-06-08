Сбежал в Беларусь: в Минске задержан экс-полицейский из Калмыкии за убийство

Это третий экс-полицейский, подозреваемый в убийстве женщины из Элисты. В рамках уголовного дела было установлено, в конце мая между гражданкой и участковым произошел конфликт на бытовой почве. В итоге женщина была задушена, а ее тело спрятано в бетонированной трубе. Предварительно установлено, что убил ее участковый и вызвал двух коллег, чтобы отнести труп с места преступления. Сыщики из России обратились к белорусским коллегам с просьбой об оперативной помощи, прислали ориентировку на подозреваемого.





"Сотрудники МВД России получили оперативную информацию о том, что третий подозреваемый по делу об убийстве 65-летней жительницы города Элисты может быть в Беларуси", – рассказали в МВД России.





В итоге, был задержан на одном из автовокзалов белорусской столицы, сказали в министерстве.





В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.





Как ранее сообщалось, муж убитой 31 мая женщины сообщил в полицию о ее пропаже, в тот же день умер, однако в его смерти нет криминального характера.



