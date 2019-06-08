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На углубление сотрудничества

09.06.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон летом посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом. «В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш Президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита — те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда», — сказал Александр Лукашенко. 

На углубление сотрудничества

Пока ожидается, что Президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей.
«У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать — это выгодно и нам, и вам», — подчеркнул Глава государства. Ранее страны договорились высадить в Беларуси сады дружбы. Плодовые культуры из Таджикистана уже есть в Брестской и Гомельской областях.
Во время встречи также затрагивалось развитие промышленной кооперации между странами, в том числе работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар.
Наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях Президент вы-сказал настороженность падением товарооборота с Таджикистаном. «Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. И активнее надо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией», — резюмировал Александр Лукашенко.
Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2018 году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13%. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, импорт — $4 млн. С начала этого года взаимная торговля между странами также показывает не лучшие показатели. В январе-марте товарооборот снизился до $8,1 млн, составив 70,3% к аналогичному периоду прошлого года. Беларусь поставляет в Таджикистан трактора и седельные тягачи, сахара, древесно-стружечные плиты, ковры и напольные покрытия, шины. Из Таджикистана импортируются сушеные фрукты и плоды, орехи, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.

По материалам БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон летом посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на встрече с
 
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