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Биржа деловых контактов пройдет в Гомеле
Источник материала: Интерфакс
Государственный комитет по науке и технологиям 13 июня проведет в Гомеле конгрессные мероприятия биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов", сообщили в ГКНТ.
Тематикой мероприятий станет "Информатизация – действенный ресурс развития организаций и региона".
Для представителей потенциальных заказчиков и потребителей пройдут выставка и презентация инновационных разработок и инновационной продукции белорусских организаций, имеющих высокий потенциал для коммерциализации и предлагаемых для внедрения, применения на предприятиях региона, запланировано проведение деловых переговоров.
Участие в мероприятиях бесплатное.
Место проведения мероприятий: г. Гомель, ул. Ланге, д. 17 (конференц-зал Гомельского областного общественно-культурного центра, 2 этаж).
Начало работы – 11.00.
Подробнаяя информация опубликована
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Государственный комитет по науке и технологиям 13 июня проведет в Гомеле конгрессные мероприятия биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические...
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