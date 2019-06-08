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Биржа деловых контактов пройдет в Гомеле

09.06.2019 20:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Государственный комитет по науке и технологиям 13 июня проведет в Гомеле конгрессные мероприятия биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов", сообщили в ГКНТ.

Тематикой мероприятий станет "Информатизация – действенный ресурс развития организаций и региона".

Для представителей потенциальных заказчиков и потребителей пройдут выставка и презентация инновационных разработок и инновационной продукции белорусских организаций, имеющих высокий потенциал для коммерциализации и предлагаемых для внедрения, применения на предприятиях региона, запланировано проведение деловых переговоров.

Участие в мероприятиях бесплатное.

Место проведения мероприятий: г. Гомель, ул. Ланге, д. 17 (конференц-зал Гомельского областного общественно-культурного центра, 2 этаж).

Начало работы – 11.00.

Подробнаяя информация опубликована на сайте комитета.

 
Теги: Гомель
 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям 13 июня проведет в Гомеле конгрессные мероприятия биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические...
 
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