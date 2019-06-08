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Президент Армении ждет Лукашенко с официальным визитом
Источник материала: Интерфакс
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ожидает президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом.
"Есть будущее (в двусторонних отношениях Армении и Беларуси - ИФ), я хотел бы видеть президента Беларуси моим гостем в Армении с официальным визитом", - сказал Саркисян в интервью белорусскому телеканалу "
Он также заявил, что хочет с ответным визитом посетить Беларусь.
"Я очень хотел бы поговорить детально (в Лукашенко - ИФ) о возможных направлениях сотрудничества в двух-трех областях. Это пищевая безопасность, область новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хороший результат", - добавил президент Армении.
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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ожидает президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом. "Есть будущее (в двусторонних отношениях...
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