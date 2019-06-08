ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Москва находят общий язык по вопросу поставки белорусского продовольствия в РФ - Минсельхозпрод

09.06.2019 20:48 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва на последних встречах находят развязки по вопросу поставки белорусского продовольствия в РФ, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

"Рынок России был, есть и будет премиальным (для экспорта белорусской продукции - ИФ). Последние встречи - мы находим общий язык. С одной стороны, где-то какая-то обида может таиться, но с другой стороны, ты понимаешь, что отношения с Россельхознадзором нас дисциплинировали очень серьезно", - сказал Брыло в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".

Замминистра отметил, что с российской стороной в настоящее время идет "неплохой диалог", несмотря на то, что сохраняется запрет на поставки с ряда белорусских предприятий. "Конечно, будем продолжать дальше диалог по поводу открытия наших предприятий", - сказал он.

Кроме того, Брыло напомнил, что в ближайшее время планируется визит главы Минсельхозпрода республики Анатолия Хотько в Россию на переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

В настоящее время одним из острых вопросов в отношениях Беларуси и России является снятие ограничений на поставки белорусского продовольствия. Российская сторона периодически запрещает ввоз продукции с белорусских молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. Кроме того, РФ вводит ограничения и на ввоз отдельных товарных групп. Так, в апреле Россия в одностороннем порядке запретила ввоз из Беларуси говядины на кости, яблок и груш.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск и Москва на последних встречах находят развязки по вопросу поставки белорусского продовольствия в РФ, заявил заместитель министра сельского хозяйства и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика