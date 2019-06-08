Минск и Москва находят общий язык по вопросу поставки белорусского продовольствия в РФ - Минсельхозпрод

Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва на последних встречах находят развязки по вопросу поставки белорусского продовольствия в РФ, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

"Рынок России был, есть и будет премиальным (для экспорта белорусской продукции - ИФ). Последние встречи - мы находим общий язык. С одной стороны, где-то какая-то обида может таиться, но с другой стороны, ты понимаешь, что отношения с Россельхознадзором нас дисциплинировали очень серьезно", - сказал Брыло в интервью белорусскому телеканалу " СТВ ".

Замминистра отметил, что с российской стороной в настоящее время идет "неплохой диалог", несмотря на то, что сохраняется запрет на поставки с ряда белорусских предприятий. "Конечно, будем продолжать дальше диалог по поводу открытия наших предприятий", - сказал он.

Кроме того, Брыло напомнил, что в ближайшее время планируется визит главы Минсельхозпрода республики Анатолия Хотько в Россию на переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

В настоящее время одним из острых вопросов в отношениях Беларуси и России является снятие ограничений на поставки белорусского продовольствия. Российская сторона периодически запрещает ввоз продукции с белорусских молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. Кроме того, РФ вводит ограничения и на ввоз отдельных товарных групп. Так, в апреле Россия в одностороннем порядке запретила ввоз из Беларуси говядины на кости, яблок и груш.