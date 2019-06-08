Источник материала: Интерфакс

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в финале турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Результат противостояния - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Надаля.

Счет по победам в очных противостояниях теперь 9-4 в пользу Надаля. Он является второй ракеткой мира, Тим - четвертой.

Таким образом, Надаль стал 12-кратным триумфатором "Ролан Гаррос". Чаще него этот турнир не выигрывал никто. В общей сложности на счету Надаля теперь 18 титулов Большого шлема.