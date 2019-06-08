В Гонконге до 1 млн человек вышли на демонстрацию против законопроекта об экстрадиции

Источник материала: Интерфакс

Массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции прошли в Гонконге.

По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.

Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.