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В Гонконге до 1 млн человек вышли на демонстрацию против законопроекта об экстрадиции
Источник материала: Интерфакс
Массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции прошли в Гонконге.
По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.
Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.
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Массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции прошли в Гонконге. По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн...
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