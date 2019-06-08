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В Гонконге до 1 млн человек вышли на демонстрацию против законопроекта об экстрадиции

09.06.2019 19:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции прошли в Гонконге.

По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.

Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.

 
 
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Массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции прошли в Гонконге. По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн...
 
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