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«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией. Выставка «Белагро–2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550 компаний из 30 стран, свыше 300 единиц техники. В общем, все то, чем гордимся и на что ставим в будущем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Технологии будущего, коммерческие успехи и советы от чемпионов, а также традиции «Белагро» – конкурс коровьей красоты, по моде стриженые овцы, все самое вкусное, зрелищное и передовое. Белорусская аграрная неделя собрала на сей раз 550 участников из 29 стран.
Выставка всегда собирает не только аграрных коммерсантов и простых зевак, ведь это не только бизнес и зрелище. Здесь большой государственный интерес.
В аграрном секторе заняты 9 % трудоспособных белорусов. На продаже продовольствия каждый год мы зарабатываем порядка 4 миллиардов долларов, а в структуре экспорта доля АПК – 18 %. Так что на «Белагро» вип-персоны – постоянные гости.
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
И искусственным интеллектом тоже не обделено современное сельское хозяйство. Из последних тенденций – точечное земледелие уже на стадии внедрения. Данные с земли и с воздуха обрабатывает автоматизированная система, составляет карту полей, историю севооборота. А дальше дает команду: здесь и параллельное вождение, и точный высев, и главное – мгновенные решения, куда и что нужно точечно внести, чтобы получить максимум урожая.
Недешевое удовольствие, но будущее – и здесь без вариантов – за технологиями. Что еще модно нынче у аграриев, так это натуральность. Борьба с загрязнением почвы, воды, воздуха – это само собой, но еще и особые требования к производителям продовольствия.
Полезное питание уже не просто забота о здоровье, можно сказать, модное хобби. В Беларуси тенденцию не пропустили – закон об органической продукции принят, есть и результаты.
Наталья Поречина, координатор проектов Центра экологических решений:
Производители органики отказываются от использования химии (защиты, стимуляторов роста). Без них уже растят зерновые, овощи, ягоды. В сторону повышенной натуральности разворачиваются не только фермеры, но и достаточно крупные хозяйства.
Что особенно приятно, на «Белагро» можно не только смотреть, покупать и пробовать. «Чемпиона вкуса» тоже традиционно выбирают здесь.
Андрей Кириенко, организатор конкурса «Чемпион вкуса»:
Привередливы не только привычные к жестким ГОСТам белорусы, европейская публика тоже хочет питься вкусно и полезно.
Ольга Хунгер, представитель Министерства экономических отношений и энергетики (Германия):
Ольга Хунгер представляет немецких производителей. На общем стенде 18 компаний из Германии. И это не считая тех, кто уже работает через белорусских партнеров, а значит, через них представлен на «Белагро». На выставке демонстрируют свои технологии, изучают опыт и продукцию белорусов.
Сегодня уже недостаточно следить за развитием АПК в своей стране, глобализация толкает к тесному сотрудничеству. Чтобы выдерживать конкуренцию, качество нужно постоянно повышать, друг у друга учиться. Англичане на «Белагро» привезли в том числе двигатели. Крупная компания (восемь заводов по всему миру) сотрудничает с нашими промышленными.
Дейв Робинсон, директор по развитию компании по производству двигателей (Великобритания):
Наша компания хорошо знает Беларусь, и мы считаем белорусский инженерный уровень очень высоким, он таким был в течение десятилетий. И сейчас наши инженеры говорят с белорусскими инженерами на одном языке.
Белорусские производители техники, конечно, тоже выставили свои новинки. Из Бобруйска, например, привезли вот такую чудо-бочку. Она же – машина для внесения жидких удобрений. Холдинг в целом смог неплохо прорекламировать свою линейку.
Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
Демонстрировали на выставке не только новинки, но и ретро-технику. Парад машин сменялся парадом пернатых и копытных.
Пока бизнесмены налаживали связи и ставили подписи под контрактами, гости выставки успели выбрать лучшую буренку.
А пахари вспахали поле под Уздой. Не ради забавы: в серьезной борьбе выбрали чемпиона.
В общем, нынешняя аграрная неделя запомнится статусными гостями, интересными дискуссиями, яркими шоу, новыми связями и новыми впечатлениями.
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«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале
Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией. Выставка «Белагро–2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550...
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