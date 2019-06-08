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50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.

09.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


2 июня 2019 23:57 2550

50-летний юбилей отпраздновал ОАТ "ИСКОРКА" Дворца культуры г. Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Международный день защиты детей в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся состоялся праздничный концерт по случаю 50-летнего юбилея образцового ансамбля танца «Искорка». 

50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.

В концерте принимали участие дети разных возрастных групп. Поставленные номера мы увидели благодаря руководителю коллектива ОАТ «Искорка» Наталье Иосифовне Матросовой. Потрясающие по исполнению номера, радость в глазах учеников «Искорки», благодарность зрителей за чудесно проведенный вечер.

50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.

Сегодня в ансамбле занимается более 150 человек от 4-ти до 18 лет. Как отмечает руководитель: «Работать приходится интенсивно, энергично и интересно». В репертуаре ОАТ «Искорка» более 30 постановок. Это В репертуаре ОАТ «Искорка» более 30-ти номеров. Репертуар коллектива разнообразен: белорусские народные танцы, бальные танцы, современно-эстрадные, детские сюжетные танцы.

50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.

В «Искорке» всем детям дают возможность проявить себя. Ведь далеко не сразу, а в процессе рабо­ты станет понятно, подходит ребе­нок для занятий танцами или нет. Даже гибкость и фация не главное — главное уметь раскрыть в танце душу и много-много работать над собой. Терпение и трудолюбие — вот основа успеха. В коллективе дети осваивают историю хореогра­фии, актерское мастерство, клас­сический и характерный тренаж, современные бальные танцы, развивают свободную и краси­вую осанку, плавность движе­ний, грацию и изящество.

50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.

Ближе к завершению концерта, на сцену вышел руководитель коллектива Наталья МАТРОСОВА, для того чтобы сказать напутственные слова своим выпускникам. Можно сказать, что это был прощальных концерт для них. Ребята сказали слова благодарности хореографам, и конечно же своим родителям.

50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.
50-летний юбилей отпраздновал ОАТ «ИСКОРКА» Дворца культуры г. Солигорска.

Юбилейный концерт ОАТ «ИСКОРКА» прошел на одном дыхании. По окончании каждого номера звучали бурные аплодисменты, что говорит о том, что воспитанники Натальи Матросовой снова и снова покоряют сердца солигорчан, интересующихся искусством танца.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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2 июня 2019 23:57 2550 50-летний юбилей отпраздновал ОАТ "ИСКОРКА" Дворца...
 
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