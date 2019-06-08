Источник материала: Soligorsk News



50-летний юбилей отпраздновал ОАТ "ИСКОРКА" Дворца культуры г. Солигорска. Автор: Эдуард Кидяев.

В Международный день защиты детей в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся состоялся праздничный концерт по случаю 50-летнего юбилея образцового ансамбля танца «Искорка».

В концерте принимали участие дети разных возрастных групп. Поставленные номера мы увидели благодаря руководителю коллектива ОАТ «Искорка» Наталье Иосифовне Матросовой. Потрясающие по исполнению номера, радость в глазах учеников «Искорки», благодарность зрителей за чудесно проведенный вечер.













Сегодня в ансамбле занимается более 150 человек от 4-ти до 18 лет. Как отмечает руководитель: «Работать приходится интенсивно, энергично и интересно». В репертуаре ОАТ «Искорка» более 30 постановок. Это В репертуаре ОАТ «Искорка» более 30-ти номеров. Репертуар коллектива разнообразен: белорусские народные танцы, бальные танцы, современно-эстрадные, детские сюжетные танцы.

















В «Искорке» всем детям дают возможность проявить себя. Ведь далеко не сразу, а в процессе рабо­ты станет понятно, подходит ребе­нок для занятий танцами или нет. Даже гибкость и фация не главное — главное уметь раскрыть в танце душу и много-много работать над собой. Терпение и трудолюбие — вот основа успеха. В коллективе дети осваивают историю хореогра­фии, актерское мастерство, клас­сический и характерный тренаж, современные бальные танцы, развивают свободную и краси­вую осанку, плавность движе­ний, грацию и изящество.





































Ближе к завершению концерта, на сцену вышел руководитель коллектива Наталья МАТРОСОВА, для того чтобы сказать напутственные слова своим выпускникам. Можно сказать, что это был прощальных концерт для них. Ребята сказали слова благодарности хореографам, и конечно же своим родителям.

































Юбилейный концерт ОАТ «ИСКОРКА» прошел на одном дыхании. По окончании каждого номера звучали бурные аплодисменты, что говорит о том, что воспитанники Натальи Матросовой снова и снова покоряют сердца солигорчан, интересующихся искусством танца.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.