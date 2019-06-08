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Екатерина Карстен: После Рио хотела бросить, но не придумала, что делать дальше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Екатерина Карстен – настоящая легенда не только белорусского, но и мирового спорта. И она все еще в деле. На первом этапе Кубка мира она вышла в финал, попала в восьмерку лучших в 47 лет, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Хотя у женщин не принято говорить о возрасте, но в данном случае это скорее ее козырь. Сейчас Екатерина Великая готовится ко второму этапу мирового Кубка, но нашла время пообщаться с нашим корреспондентом Галиной Буро.
Галина Буро, СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
Уже на международных соревнованиях большинство работают тренерами из тех, с кем я гонялась. Но мне не нравится быть тренером. Если консультантом – да. Но тренерам надо заставлять людей, а у меня такой характер, я не могу. Когда тренировалась в Германии, мне давали напарников для спаррингов, девочек молодых, и если были какие-то контрольные старты, им было так тяжело, что я думала: лучше я сама сяду, вместо них сделаю, так мне было их жалко.
Галина Буро:
Екатерина Карстен:
Галина Буро:
Екатерина Карстен:
Галина Буро:
Екатерина Карстен:
Я начинала в восьмерке. Восемь человек, тренироваться два раза в день не так хотелось, все молодые, кто-то о дискотеках думает, кто-то о мальчиках. Ну и работы такой не было первые месяцы, годы. И мне это не понравилось, я хотела вообще бросить. Но потом тренер меня посадил в одиночку, здесь я сама себе хозяин, здесь знаешь – сколько вложишь, то и получишь.
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Новости Беларуси. Екатерина Карстен – настоящая легенда не только белорусского, но и мирового спорта. И она все еще в деле. На первом этапе Кубка мира она вышла в...
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