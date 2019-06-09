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Дальнобойщика с инсультом самолетом транспортировали из Италии в Беларусь
Источник материала: Tut.by
56-летнего белорусского дальнобойщика из Ивенца Ивана Зеньковича, у которого в рейсе в Италии случился инсульт, силами страховой компании транспортировали в Беларусь в субботу, 8 июня.
— В пятницу нам сообщили из Белгосстраха, что после обеда в субботу папу эвакуируют в Минск на самолете, — сообщила дочь дальнобойщика, Алина Зенькович. — Действительно, на следующий день после обеда приехал украинский врач из Киева — он специализируется на транспортировке больных, его нанял Белгосстрах. Вместе с папой на Mercedes бизнес-класса они поехали в аэропорт, а откуда прямым рейсом полетели в Минск. Самолет был совершенно пустой: в нем были только доктор и отец.
В Национальном аэропорту «Минск» пациента встречала машина скорой помощи. Прямо с самолета больного дальнобойщика доставили в Минскую областную больницу, где его ждали медики и встречали родные.
— Все хорошо закончилось. Папа чувствует себя нормально, получает лечение. Жаль только, что чтобы заслужить нормальное отношение к себе, нужно было потратить столько усилий, энергии, нервов, вмешивать СМИ и консула Беларуси в Италии. После статьи в СМИ мне начали звонить и писать незнакомые люди — предлагали помощь. Благодаря им мы с отцом не чувствовали себя одними в чужой стране, понимали — если нам не помогут страховщики, то обязательно поможет кто-то более отзывчивый…
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Приехал украинский врач из Киева. Вместе с папой на Mercedes бизнес-класса они поехали в аэропорт, а откуда прямым рейсом полетели в Минск.
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