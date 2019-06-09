ЦТ по правилам и под контролем. Какие вопросы от абитуриентов и их родителей поступают на «горячие линии» в Комитет госконтроля?

Источник материала: Вороновская газета





Комитет государственного контроля, как и в предыдущие годы, контролирует организацию вступительной кампании в учреждениях образования.

В КГК области работают телефоны «горячих линий», на которые уже поступил ряд вопросов. Что интересует абитуриентов и их родителей?

На вопросы отвечает главный специалист Комитета государственного контроля Гродненской области Анна УСАТЮК.



Есть ли изменения при проведении ЦТ?

– Существенных изменений при организации и проведении централизованного тестирования в 2019 году нет, а вот уровень знаний и подготовки абитуриентов будет объективно оценен по новой специальной методике.







Тестирование начинается в 11.00, зачем приходить раньше?

– Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения тестирования не позднее чем за 30 минут до начала централизованного тестирования. В пропуске указан адрес пункта проведения ЦТ, а номер аудитории абитуриент узнает только в день его проведения. После завершения регистрации на ЦТ абитуриенты распределяются по аудиториям в случайном порядке. Поэтому им необходимо быть особо внимательными при поиске нужной аудитории, а значит, прийти на ЦТ раньше.



Может ли абитуриент вместо паспорта представить свидетельство о рождении или копию паспорта, заверенную нотариусом, водительские права?

– Документом, удостоверяющим личность, являются: паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, в случае утраты (хищения) паспорта – справка, подтверждающая личность, выдаваемая органами внутренних дел. Иные документы, удостоверяющие личность при прохождении централизованного тестирования, не предусмотрены.



А если пропуск оставил дома или потерял, к ЦТ не допустят?

– Ранее зарегистрированному абитуриенту оформляется дубликат пропуска, и он допускается к ЦТ.

Если прийти в 11.05, в аудиторию не пустят?

– Абитуриент, прибывший на централизованное тестирование после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допускается. Важный момент: если ЦТ было пропущено по уважительной причине и этот факт можно подтвердить документально, абитуриенту разрешат пройти тестирование в резервный день. В 2019 году предусмотрено три резервных дня: 6, 8 и 10 июля, то есть у абитуриентов будет возможность пересдать сразу три предмета. Пунктом проведения ЦТ по всем учебным предметам в резервный день определен Белорусский государственный университет (г. Минск, проспект Независимости, 4). Регистрация для участия в централизованном тестировании в резервный день в нашей области осуществляется только в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы по адресу: г.Гродно, ул.Октябрьская, 5, с 29 июня по 2 июля 2019 года.



Можно ли во время проведения ЦТ задавать вопросы по содержанию тестов?

– Вопросы абитуриентов по содержанию педагогических тестов в аудитории не рассматриваются. А вот их замечания по содержанию педагогических тестов (некорректная формулировка вопроса, спорный вариант ответа и другие) вносятся в протокол проведения тестирования в аудитории с указанием номера варианта педагогического теста, номера задания и содержания замечания.







Продлевается ли время написания теста, если абитуриент выходил из аудитории по уважительным причинам?

– Время, отведенное для работы над тестом, для таких абитуриентов не изменяется. Время начала и окончания работы над выполнением педагогического теста фиксируется на доске или планшете по часам, находящимся в аудитории. Началом отсчета времени, отведенного на выполнение педагогического теста, является время получения последнего экземпляра теста.



Можно ли на ЦТ меняться местами?

– Абитуриентам категорически запрещено меняться местами, экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов), черновиками. Нарушивший это требование может быть отстранен от участия в ЦТ по этому учебному предмету.



Можно ли раньше получить результаты ЦТ?

– С ними можно ознакомиться через две недели на сайте Республиканского института контроля знаний, в пунктах проведения ЦТ или с помощью платного SMS-сообщения. Тем, кто прошел централизованное тестирование, в пункте его сдачи выдается сертификат по каждому предмету, который можно получить, начиная с 10 июля 2019 года. Сертификат действителен на протяжении двух лет. Так что в этом году можно подавать сертификаты 2018 или 2019 годов или комбинировать их. Например, один результат прошлого года, два – этого и так далее.







Сколько ЦТ нужно сдавать абитуриенту?

– Для поступления на все специальности, исключая творческие, спортивные и другие программы, требующие прохождения внутривузовских экзаменов, необходимо сдать три ЦТ. Тестирование по каждому предмету проводится в один день и в одно время по всей республике. Всего учебных предметов 11. Тест по каждому предмету имеет свое количество заданий и время выполнения. С 2017 года абитуриентам разрешено сдавать четыре ЦТ, то есть это право, но не обязанность.



Возможна ли замена бланка ответа из-за ошибки?

– Абитуриенту выдается только один бланк. В случае ошибки в бланке ответов необходимо сделать отмену ошибочных меток и замену ошибочных ответов на задания без вариантов ответов для выбора. Замена бланка ответов не предусмотрена.







Возможна ли досрочная сдача выполненных работ?

– Сдать бланк можно досрочно, но до определенного момента. За 15 минут до окончания времени, отведенного на выполнение заданий ЦТ, досрочная сдача бланков прекращается. До этого абитуриент может сдать бланк в любой момент, даже через 5 минут после его заполнения.



Абитуриентам запрещено в экзаменационных аудиториях иметь при себе мобильные телефоны, а есть ли еще какие-либо запреты? Они распространяются на тех, кто проводит ЦТ?

– Абитуриентам запрещается проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится тестирование, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета, фальсифицировать данные бланка ответов, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий.



Организаторам, работающим в аудитории, запрещается иметь при себе мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации, а также проносить и использовать ручки (гелевые или капиллярные) с чернилами черного цвета. Профиль подготовки педагога не должен совпадать с профилем экзаменационной дисциплины: скажем, филологи могут присутствовать на ЦТ по математике, а биологи – на истории Беларуси.



А если не согласен с полученным результатом?

– Претензии к результату централизованного тестирования не рассматриваются.



Телефоны «горячих линий»:

в Гродно (8 0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01,

в Лиде (8 0154) 64-65-03, 64-65-02, 64-65-01.

Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/