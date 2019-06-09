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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набрав 70,13% голосов - exit poll института "Общественное мнение"
Источник материала: Интерфакс
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на президентских выборах 9 июня получил 70,13% голосов избирателей, сообщила председатель совета института "Общественное мнение" Айнур Мажитова.
"За Токаева проголосовали 70,13%", - казала Мажитова на пресс-конференции в Нур-Султане.
На втором месте - кандидат Амиржан Косанов - 15,39%, на третьем - кандидат от партии "Ак Жол" Дания Еспаева - 5,32%.
Коммунист Жамбыл Ахметбеков набрал 3,86% голосов, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков - 3,03%, кандидат от федерации профсоюзов Амангельды Таспихов - 1,41%, писатель Садыбек Тугел замыкает итоги голосования с 0,86% голосов.
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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набрав 70,13% голосов - exit poll института "Общественное мнение"
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на президентских выборах 9 июня получил 70,13% голосов избирателей, сообщила председатель совета института...
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