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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набрав 70,13% голосов - exit poll института "Общественное мнение"

09.06.2019 21:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на президентских выборах 9 июня получил 70,13% голосов избирателей, сообщила председатель совета института "Общественное мнение" Айнур Мажитова.

"За Токаева проголосовали 70,13%", - казала Мажитова на пресс-конференции в Нур-Султане.

На втором месте - кандидат Амиржан Косанов - 15,39%, на третьем - кандидат от партии "Ак Жол" Дания Еспаева - 5,32%.

Коммунист Жамбыл Ахметбеков набрал 3,86% голосов, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков - 3,03%, кандидат от федерации профсоюзов Амангельды Таспихов - 1,41%, писатель Садыбек Тугел замыкает итоги голосования с 0,86% голосов.

 
 
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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на президентских выборах 9 июня получил 70,13% голосов избирателей, сообщила председатель совета института...
 
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