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В Пинске пройдут соревнования по ловле рыбы

09.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   15 июня 2019 года на набережной реки Пина в рамках программы фестиваля самодеятельного творчества "Зори над Пиной" состоятся соревнования по ловле рыбы одной летней поплавочной удочкой.

  Место сбора, жеребьевка - набережная, напротив горисполкома, в 8.45. Начало соревнований - в 9.00.

  Приглашаем всех желающих!

  Сектор спорта и туризма горисполкома
  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА
 
 
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  15 июня 2019 года на набережной реки Пина в рамках программы фестиваля самодеятельного творчества "Зори над Пиной" состоятся соревнования по ловле рыбы одной летней...
 
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