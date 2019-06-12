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В Пинске пройдут соревнования по ловле рыбы
09.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 15 июня 2019 года на набережной реки Пина в рамках программы фестиваля самодеятельного творчества "Зори над Пиной" состоятся соревнования по ловле рыбы одной летней поплавочной удочкой.
Место сбора, жеребьевка - набережная, напротив горисполкома, в 8.45. Начало соревнований - в 9.00.
Приглашаем всех желающих!
Сектор спорта и туризма горисполкома
Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА
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15 июня 2019 года на набережной реки Пина в рамках программы фестиваля самодеятельного творчества "Зори над Пиной" состоятся соревнования по ловле рыбы одной летней...
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