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МАЗ планирует наладить сборку грузовиков в Запорожье
10.06.2019 00:58 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
antikor.zp.ua
Минский автомобильный завод может использовать для увеличения доли на украинском рынке мощности Запорожского автомобильного завода. МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного производства.
О том, что ЗАЗ может в 2019 году начать сборку автомобильной техники МАЗ, сообщил «
«Белорусская сторона не возражает против использования компонентов украинского производства при сборке. Для украинских партнеров ЗАЗ это означает получение дополнительных каналов сбыта продукции и, как следствие, развитие внутреннего производства, связанного с секторами автомобильной промышленности », - отметил Дмитрий Скляренко.
ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Также холдингу принадлежит польский автомобилестроиельный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.
Потенциальный партнер МАЗ переживает не лучшие времена – из-за либерализации таможенного законодательства украинский рынок продолжает заполнять техника ведущих европейских и американских производителей. В 2018 году ЗАЗ свернул производство легковых автомобилей – был выпущен 1 автомобиль, тогда как в 2017 году – свыше 1,5 тыс. рублей . В конце 2018 года в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве, а с апреля 2019 года начата полугодичная санация предприятия.
Простаивающие мощности владелец ЗАЗ пытается загрузить увеличением производства минибусов и автобусов, а также хочет начать сборку грузовой техники МАЗ. В течение января-апреля ЗАЗ выпустил 24 автобуса, что больше на 30% чем в в аналогичном периоде прошлого года. Но у него серьезные конкуренты в самой Украине – «Черкасский автобус», «Богдан», «Корпорация «Эталон», а также за ее пределами, включая тот же МАЗ. В мае этого года, продав 25 автобусов, МАЗ занял первое место по новым зарегистрированным единицам, а в целом занимает третье место после «Черкасского автобуса» и Ford.
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Минский автомобильный завод может использовать для увеличения доли на украинском рынке мощности Запорожского автомобильного завода. МАЗ и холдинг «УкрАвто», в...
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