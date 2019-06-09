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Возле брановичского кладбища сгорел ангар с соломой

10.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Возле брановичского кладбища сгорел ангар с соломой

В деревне Брановичи под Слуцком ночью 10 июня сгорел крытый склад прессованных рулонов соломы. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

По предварительной информации, возгорание произошло около полуночи. На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов.

Скорее всего, солома выгорит полностью. На момент прибытия к месту корреспондентов SG (около 00:35) у «ангара» начали обрушиваться перекрытия кровли.

Местные жители вспоминают, что в начале 2000-х этот склад уже горел, после предыдущего пожара строение было реконструировано.

Возле брановичского кладбища сгорел ангар с соломой

Возле брановичского кладбища сгорел ангар с соломой

Возле брановичского кладбища сгорел ангар с соломой

Возле брановичского кладбища сгорел ангар с соломой


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В деревне Брановичи под Слуцком ночью 10 июня сгорел крытый склад прессованных рулонов соломы. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
 
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