Выпускной-2019 прошел в Минском областном кадетском училище

Источник материала: Слуцк Город





Восьмой выпуск Минского областного кадетского училища прошел 9 июня в Слуцке. В этом году учреждение закончили 63 человека, всего из стен училища выпустились 350 человек.

Поздравить юношей и девушек с окончанием учебного заведения из разных уголком Минской области собрались родные и близкие. Напутственные слова и пожелания выпускникам адресовали многочисленные гости праздника: начальник управления внутренних дел Миноблисполкома Александр Ковальчук, начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Елена Мартинкевич, генерал-майор Николай Скобелев, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Наталья Чернушевич, а также представители силовых структур региона и Слуцкой епархии.

Кадетам вручили аттестаты об общем среднем образовании, знаки выпускника училища и памятные погоны. Лучших учащихся МОКУ также наградили грамотами и памятными призами. На мероприятии отметили и лучших преподавателей училища.

Впервые в этом году выпускались учащиеся профильного класса МЧС. Многие из них планируют продолжить обучение по этому направлению в высших учебных заведениях.

После окончания торжественной церемонии кадеты выпустили в небо голубей и воздушные шары. По традиции училища, выпускников осыпали монетами.



































































Катя Ивановская

Slutsk-Gorod.by